Kima Kardašjana esot tīšām organizējusi paparaci fotosesijas, lai kļūtu slavena

Realitātes šova “The Hills” zvaigznes Spensers Prats un Heidija Montaga apgalvo, ka Kima Kardašjana nošpikojusi viņu stratēģiju: speciāli sarīkotas “paparaci iestudētas” fotosesijas, ar kuru palīdzību ātrāk iemantot slavu.

Precētais pāris, kuru fani iesaukuši par “Speidiju” [apvienojot abu vārdus], popularitāti ieguva, pateicoties MTV radītajam realitātes šovam “The Hills”. Tas notika 2006. gadā, tieši gadu pirms pasaulei sevi pieteica māsas Kardašjanas ar šovu “Keeping Up With The Kardashians”.

Tagad Prats un Montaga nākuši klajā ar sensacionālu apgalvojumu, ka viņiem ir pierādījumi, ka Kima Kardašjana nošpikojusi speciāli sarunāto paparaci fotosesiju stratēģiju, lai šādā veidā veiksmīgāk uzsāktu savu ceļu pretī slavai.

Sarunā ar britu laikrakstu “The Sun” 37 gadus vecais Spensers Prats norāda: “Es tik tiešām zinu, ka viņi nokopēja mūsu speciāli rīkoto paparaci fotosesiju ideju, turklāt noslēdza līgumu to ar to pašu aģentūru, ar kuru mēs strādājām. Protams, ka viņi to neatklās, taču es gan to varu pateikt.”

“Viņiem bija tādas pašas partnerattiecības ar aģentūru. Iespējams, ka galarezultātā darījums sanāca labāks, bet vienalga.”

Savukārt 34 gadus vecā Heidija Montaga papildina vīra teikto, norādot, ka Kima un viņas ģimene rīkojusies “ļoti gudri”, nolemjot sekot viņu iepriekš izstrādātai un praksē pārbaudītajai stratēģijai.

Lai gan Spensers Prats norāda uz līdzībām abu ģimeņu ceļā pretī slavai, viņš noliedz, ka Kardašjanu klana veiksmīgais šovs būtu pateicību parādā tikai un vienīgi viņu šovam “The Hills”.

Prats norādījis, ka Kimai slavas saulītē palīdzējusi nonākt cita tolaik jau zināma sabiedrības dāma – Parisa Hiltone. Tieši viņa savulaik iedvesmojusi lielāko daļu topošo realitātes šovu zvaigžņu un sabiedrības dāmu.

Kima strādāja kā Parisas personīgā asistente un stiliste vēl pirms pati sāka gūt popularitāti.

“Kima ir parādā Parisai,” ir pārliecināts Spensers Prats. “Varbūt Kima no mums daudz ko iemācījās, un Kima bieži bija mums līdzās, bet man ir sajūta, ka Krisa Dženere būtu padarījusi visu ģimeni bagātu un slavenu, arī neatkarīgi no tā vai mūsu tandēms būtu radies, vai nē.”

Heidija ļoti slavē Kimas un visas viņas ģimenes ārkārtīgi lielās darba spējas. Kima esot spējusi vienā vakarā apmeklēt neskaitāmus saviesīgus vakarus, nedzerot ne piliena alkohola un mēģinājusi panākt, lai viņas vārds pēc iespējas biežāk izskan sabiedrībā.

Spensers nožēlo, ka viņi nav centušies tik regulāri un bieži apmeklēt pasākumus, kā to darīja Kima, taču abi tolaik jutušies, ka viņi jau tā sasnieguši visu iecerēto.

Heidija Montaga un Spensers Prats 2006. gadā. (Foto: Mtv/Kobal/Shutterstock/ Vida Press)

“Ikviens, kurš ir slavens, ir to nopelnījis,” norāda Spensers Prats. “Ir tik grūti būt slavenam. Es to esmu iemācījies visu šo 15 gadu laikā, nemitīgi cenšoties uzturēt savas 15 slavas minūtes.”

Heidija Montaga un Spensers Prats ar dēlu Ganeru 2019. gadā. (Foto: Matt Baron/Shutterstock/ Vida Press)