Vai bija tā vērts? Angļu policija atjautīgi un publiski pasmejas par dvīņubrāļiem - kokaīna bandas vadītājiem

Pārvadājamais stends ceļos pa Varingtonas pilsētas ielām kā atgādinājums par to, kas draud tiem, kuri iesaistās nopietnā organizētā noziedzībā. Uz ekrāna redzami notiesāto dvīņubrāļu portreti, kas pārveidoti digitāli - viņu sejas ar moderno tehnoloģiju palīdzību mākslīgi novecinātas.

"Leons Kalens - 22 gadi un seši mēneši. Vai tas tiešām ir tā vērts?" rakstīts uz stenda.

Šobrīd abiem brāļiem ir 33 gadi, bet laikā, kad viņi tiks izlaisti no ieslodzījuma, viņiem būs jau pāri 50. Vienam no brāļiem piespriests 22 gadu cietumsods, bet otram aiz restēm būs jāpavada 27 gadi. Policija cer, ka abu noziedznieku novecojušās sejas būs kā bieds un atturēs citus no nelegālām darbībām.

Leons un Entonijs kopā vadījuši lielāko Češīrā jebkad atklāto šaujamieroču un kokaīna bandu. Detektīvi uzskata, ka banda piegādājusi kokaīnu visā Češīrā, Ziemeļvelsā un Ziemeļaustrumos laikā no 2016. gada jūnija līdz 2018. gada janvārim. Izmeklēšanas laikā konfiscēti 205 680 mārciņu skaidrā naudā un vairāk nekā divi kilogrami kokaīna. 2017. gadā brāļi sākuši piegādāt arī ieroču arsenālu.

"Cilvēki var domāt, ka tas ir ātrs un vienkāršs veids, kā nopelnīt naudu, lai dzīvotu greznu dzīvi, taču tas ir tālu no patiesības," norāda Češīras policijas izmeklēšanas nodaļas priekšnieks Maiks Evanss. "Tā vietā jūs iepinaties vardarbībā un parādos, un esat spiesti visu laiku "skatīties pār plecu". Leons un Entonijs izies no cietuma jau daudz vecāki, viņi zaudēs laiku, ko pavadīt kopā ar ģimeni."

Entonijs tika aizturēts jau 2018. gadā, bet Leons aizbēga uz Dubaiju un tika notverts 2020. gadā. Bez viņiem notiesāti vēl 19 bandas locekļi.