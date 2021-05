Mūziķe Meldra dēlam dod divus vārdus un uzvārdus

Meldra Latvijā kļuva pazīstama pirms vairāk nekā piecpadsmit gadiem, kad izveidoja savu pirmo grupu – "Meldra". Vēlāk Eirovīzijas nacionālajā atlasē, uzstājoties kopā ar tēti mūziķi Džoniju Salamanderu, viņa ieguva otro vietu.

Pēc dažiem gadiem jaunā mūziķe pameta Latviju, lai studētu Modernās mūzikas akadēmijā Lielbritānijā, kur ieguva bakalaura grādu. No Lielbritānijas viņa pārcēlās uz ASV, turpinot pilnveidot profesionālās iemaņas mūzikas aranžēšanā un producēšanā, kā arī strādāja pie jaunu dziesmu rakstīšanas. Svešumā Meldra sastapa savu mīļoto vīrieti – Lielbritānijas iedzīvotāju Džonatanu Amosu, ar kuru Meldru vieno ne tikai mīlestība, bet arī kopīgs bizness. Pāris vada kopīgu uzņēmumu "The Song Lab Ltd".

Džonatans bildināja Meldru 2014. gada Ziemassvētkos, un pēc pusotra gada kāzu plānošanas un gaidīšanas laimīgais pāris Liepājā teica viens otram jāvārdu. Nu pēc vairākiem gadiem laulībā pāris sagaidījis arī ģimenes pieaugumu – abi kļuvuši par vecākiem savai pirmajai atvasei. Par to sociālajā vietnē "Facebook" vēsta pati māksliniece. “Mēs esam ārkārtīgi priecīgi uzņemt šajā pasaulē mūsu brīnišķīgo dēlu Roniju Oliveru Gūžu Amosu,” raksta dziedātāja un atklāj, ka dēls piedzimis 21. aprīlī un svēris 3125 gramus. Pāris dēlam devis divus vārdus, kā arī divus uzvārdus.

Meldra žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi par sajūtām, esot māmiņas lomā: “Šis ir ļoti liels notikums mūsu dzīvē. Bērniņš mums ir atnesis ļoti daudz prieka un pozitīvu emociju. Tāpat esmu priecīga, ka Džonatans ir ļoti moderns tētis un ģimenes pienākumus sadalām ļoti demokrātiski. Līdz ar to man pietiek laiks arī sev, arī projektiem, pie kuriem vēlos strādāt.”

Taujāta par izvēli dēlam dot divus vārdus un uzvārdus, viņa skaidro savu un dzīvesbiedra izvēli. “Vārdiņu Ronijs izvēlējās Džonatans, es izraudzījos vārdu Olivers. Lai gan jāteic, ka man tagad Ronijs ir ļoti iegūlies sirsniņā, un tas tomēr ir bērna “galvenais” vārds. Arī mūsu abu uzvārdi ir ielikti dokumentos, un, raugoties nākotnē, Ronijs pats varēs izvēlēties, vai lietot abus uzvārdus vai vienu. Mēs vēlējāmies, lai dēlam būtu stiprs vārds un lai mūsu abu uzvārdi tiktu izmantoti,” paskaidro Meldra.

Viņa atzīst, ka ģimenes pieaugums kardināli mainījis pāra ikdienu, taču vecāki cenšas pielāgoties jaunajiem apstākļiem. “Mūsu ikdiena, protams, ir citādāka, jo mūsu pasaules centrā tagad ir mazā, vēl bezpalīdzīgā personība, kurai nepieciešams daudz mūsu laika un uzmanības. Mūsu uzdevums ir dot mazajam cilvēciņam visu mūsu mīlestību. Kad viņš paaugsies, es vēlos viņam piedāvāt daudz zinību, lai viņš pats var veikt savas dzīves izvēles pozitīvā un atbalstošā vidē. Protams, darbs nekad neapstājas, un tas būs jauns izaicinājums – apvienot visus ar karjeru saistītos projektus un bērna audzināšanu,” tā Meldra.

Saistītās ziņas Dziedātāja Meldra kļuvusi par māti "Ārā iet daudz nevar, un man arī negribas," - mūziķe Meldra par situāciju Lielbritānijā Latviešu mūziķe Meldra kāpj uz skatuves kopā ar leģendāro Rodu Stjuartu