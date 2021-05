Itālijas kroņprincis atdevis savu karalisko titulu 16 gadus vecajai mazmeitai “Instagram” blogerei

Lēmums nodot karalisko titulu Vitorijai pārsteidzis daudzus Itālijas iedzīvotājus. Tam par iemeslu kalpojis fakts, ka jaunā skaistule nekādā mērā nav saistīta ar sociālo darbu. Viņa sākusi veidot modeles karjeru, kļuvusi par “Instagram” zvaigzni un ir liela ballīšu cienītāja. Meitene dzīvo Parīze, bieži dodas izklaidēties uz Lasvegasu, savā “Instagram” blogā publicē bildes no modes fotosesijām un nopelna labu naudu, periodiski rīkojot “giweaway” loterijas (dāvina produktus saviem sekotājiem), piedaloties lielam skaitam sponsoru.

17 Foto Itālijas prinča Savojas Viktora Emanuela mazmeita Vitorija +13 Skatīties vairāk

Titula dāvināšana ir negaidīta arī pašai Vitorijai. Tajā pašā laikā jauniete atzinusi, ka vectētiņa lēmums viņai bijis patīkams pārsteigums, un nosaukusi to par “labāko dāvanu, kādu vien opītis var pasniegt”. Vitorijas tēvs jau komentējis titula nodošanu, turklāt izdarījis to ar visnotaļ ļaunu prieku: “Mūsu attālie radinieki no Aostu ģimenes cerēja, ka viņi beidzot iegūs titulu, par kuru bija sapņojuši 150 gadus. Galu galā man nebija dēlu, tikai meita. Bet tagad viņi ir pie sasistas siles un ļoti dusmojas par to.”

Itālijas kroņprinča lēmums patiešām neiepatikās vienam no kuplās radu saimes. Aimone di Savoja Aosta, kurš stādā kā “Pirelli” Maskavas nodaļas vadītājs, jau ir iecerējis apstrīdēt savas tiesības uz nosacīto troni. Jāatzīmē, ka titula nodošana Vitorijai vēl pavisam nesen nebija iespējama: troni varēja mantot tikai vīriešu līnijas mantinieki, taču Viktors Emanuels no Savojas šo likumu mainīja.

Itālijas iedzīvotāji arī skeptiski attiecas pret troņmantnieka lēmumu, un ne būt ne tāpēc, ka viņš savu karalisko titulu nolēmis atdot mazmeitai-blogerei. Fakts ir tāds, ka šīs valsts karaliskajai ģimenei sabiedrībā nav tikpat kā nekādas nozīmes. Šāda attieksme saglabājusies pagājušajā gadsimtā notikušo notikumu dēļ.

Ar referenduma lēmumu 1946. gadā monarhiju Itālijā atcēla, un Viktora tēvu karali Umberto II gāza no troņa, kur viņš bija vien 34 dienas.