Hercogiene Ketrīna iziet sabiedrībā koši sarkanā mētelī un pamatīgi aizēno hercogieni Meganu

Foto: Dominic Lipinski/WPA Pool/Shutterstock/ Vida Press

Kembridžas hercogiene Ketrīna sastādījusi fotogrāfiju grāmatu. Pateicoties projektam “Hold Still”, attēlus viņai iesūtījuši cilvēkiem no visas valsts. Grāmatai dots nosaukums: “Hold Still: A Portrait of Our Nation 2020” (“Palieciet uz vietas: mūsu nācijas portrets 2020. gadā”).

Foto: Nils Jorgensen/Shutterstock/ Vida Press

Pirms gada prinča Viljama sieva palūdza visus, kas vēlas, atsūtīt viņai fotogrāfijas, kurās atspoguļots, kā cilvēki visā valstī pavada karantīnu. Ketrīnas lūgumam atsaucies 31 tūkstotis cilvēku. 2020. gada vasarā labākās fotogrāfijas pat bija izliktas Londonas Nacionālās portretu galerijas izstādē, savukārt simts no tām iekļautas hercogienes apkopotajā foto grāmatā.

Pirms dažām dienām Ketrīna apmeklējusi slimnīcu Londonā, kur tikusies ar nelielu skaitu personāla un aplūkojusi mākslas darbu izstādi, kā arī uzklausījusi mediķu domas par to, kā māksla liek pacientiem un viņiem pašiem justies labāk. Hercogiene apmeklējusi arī nacionālās portretu galerijas arhīvu, kur personīgi prezentējusi savu grāmatu.

Foto: Dominic Lipinski/WPA Pool/Shutterstock/ Vida Press

Svinīgajai iziešanai sabiedrībā viņa bija izvēlējusies pēc pasūtījuma darinātu modes nama “Eponine” mēteli koši sarkanā krāsā, nelielu zīmola “DeMellier” somiņu un plisētus smilšu krāsas svārkus.

Kembridžas hercogu oficiālajā “Instagram” lapā ievietots arī neliels video, kurā Ketrīna redzama pieejam pie strūklakas iepretī Kensingtonas pilij un noliekam grāmatu pie nožogojuma apmales.

Šī ir viena no simts kopijām, kas izplatītas pa visu Lielbritāniju. Tie, kuri atradīs kādu no brīvi pieejami izvietotajām grāmatām, saņems to dāvanā. Turklāt šajā grāmatas eksemplārā būs arī Ketrīnas ar roku personīgi rakstīts vēlējums. Visas grāmatas ir apsietas ar zelta krāsas lentīti un banti. Pa dažādām pilsētām tās izvadāja organizācijas “Book Fairies” (“Grāmatu fejas”) brīvprātīgie darbinieki.

“Lai sākas meklējumi! Šodien mēs pievienojamies Grāmatu fejām, lai padalītos ar jums ar grāmatas “Hold Still’ eksemplāriem visā Lielbritānijā,” teikts Kembridžas hercogu oficiālajā kontā.

Foto: Nils Jorgensen/Shutterstock/ Vida Press

Par notiekošo akciju ziņo arī pati labdarības organizācija: “Mēs esam priecīgi, ka Kembridžas hercogiene šodien izmantoja ne tikai “Grāmatu feju” spēku, bet arī pati kļuva par grāmatu feju, lai paslēptu vienu no “Hold Still” kopijām.”

Foto: Nils Jorgensen/Shutterstock/ Vida Press