Paradokss, bet masku, distancēšanās un vakcīnu pretinieki sāk domāt, vai... nevajadzētu uzvilkt masku un ievērot distanci

Arvien vairāk cilvēkiem tiekot vakcinētiem, vakcinācijas pretinieku nometnē parādās jauni apgalvojumi, lai pārliecinātu cilvēkus nepotēties, piemēram, ka atrašanās blakus sapotētam sabiedrības loceklim var kaitēt tam, kurš nav savakcinējies. Iespējamās sekas ir dažādas veselības problēmas. Lai arī šiem apgalvojumiem nav nekāda izskaidrojuma ne no zinātnes, ne veselā saprāta viedokļa, tomēr ir cilvēki, kas tam tic.

Tomēr komisks visā šajā stāstā ir fakts, ka vakcinācijas programmu pretinieki, šķiet, jau ir aizmirsuši savu vēl neseno cīņu pret sociālās distancēšanas un obligātu masku valkāšanas noteikumiem, norādot, ka vienkāršākais veids, kā sevi pasargāt no sapotētajiem... ievērot distanci, un dažos gadījumos izskan pat mudinājumi valkāt īpašas maskas, kuras var iegādāties dažādos veikaliņos.

"Vice" uzskaita piemērus, kad vairāki prominenti alternatīvo uzskatu viedokļi līderi, kuri iepriekš daudzkārt vērsās pret dažādiem Covid-19 ierobežojumiem, tagad kā glābiņu paši sev izskata tieši tās metodes, kas tika ieviestas vīrusa izplatības ķēdes pārraušanai. Dažos gadījumos bija ieteikts vakcinētos likt karantīnā, kā arī likt valkāt atpazīšanas zīmi, piemēram, nozīmīti, ka cilvēks ir saņēmis preparātu pret Covid-19, lai viņus varētu identificēt un zināt, no kura turēties pa gabalu.

Daži māņu izplatītāji arī publiski prātojuši, vai ilgtermiņa risinājums nebūtu masku valkāšana - šādi jautājumi izskanējuši sazvērestības teoriju piekritēju burbuļos interneta forumos.

Izdevums arī norāda - lai arī šīs teorijas ir nepamatotas, tomēr tās vakcīnu skeptiķu bariņā nokļuvušajiem rada īstas un patiesas bailes. Un tur, kur ir bailes, ir laba augsne peļņai.

Viena no lielākajām antivakcinētāju nometnes pārstāvēm Kanādā Džūdija Mikovica saviem sekotājiem atklāja stāstu, ka viņu padzina no lidmašīnas, jo viņa valkājusi koloidālā sudraba masku. Šo vielu daudzi alternatīvās nometnes pārstāvji parasti sauc par veidu, kā pasargāt sevi no vīrusiem, kas tiek pārnēsāti pa gaisu. "Kā jums šķiet, kāpēc mani padzina? Jo man nav riska saslimt, draugi. Es nesaslimšu," viņa sacījusi, šādā veidā atsaucoties uz vēl vienu versiju, ka Covid-19 vīruss un vakcinācija ir ieviesta, lai paretinātu pasaules populācijas rindas. Saskaņā ar Mikovicas skaidrojumu, viņai netiek atļauts vilkt šo masku, jo tad pasaules ļauno prātu plāns būs izgāzies.

Tagad izskan versijas, ka šādas maskas pasargās ne tikai no Covid-19 un citiem vīrusiem, bet arī no vakcinēto cilvēku ietekmes uz nevakcinētajiem. Un, kāda sagadīšanās – tās ļoti ērti ir nopērkamas dažādos alternatīvās medicīnas interneta veikalos, tāpat kā var nopirkt pašu vielu gan izsmidzināmā, gan pilināmā veidā. To, kāpēc tad ārsti to nelieto, lai cīnītos ar slimībām, dažos resursos pamato ar faktu, ka viņi vienkārši izvēlējušies krietni lētākas sintētiskās zāles, jo koloidālais sudrabs nemaksā maz.

Tomēr ne visi antivakcinētāji uzskata, ka maskas varētu glābt situāciju. Kādā gadījumā pat minēts, ka vienīgais risinājums varētu būt "priežu pumpuru tēja".