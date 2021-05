Karalienes māsīca iesaka Harijam un Meganai “apsēsties un paklusēt”

Princese Olga Romānova intervijā TV šovā "Lorraine". (Foto: ITV/Shutterstock/ Vida Press)

Šo piezīmi pirmdienas rītā TV programmā “Lorraine” paudusi Romānovu dinastijas pēctece princese Olga Romānova, kura izrādās ir attālas pakāpes māsīca Lielbritānijas karalienei Elizabetei II. Viņa ar telekanāla ITV darbiniekiem sazinājusies ar video zvana palīdzību. Princese Olga interviju sniegusi no savām mājām Kentā. Viņa galvenokārt stāstīja par jauno dokumentālo filmu, kas atspoguļos par viņas dzīvi, taču neatturējās no dažiem komentāriem par to, kas šobrīd notiek karaliskajā ģimenē.

Princese Olga Romānova. (Foto: ITV/Shutterstock/ Vida Press)

Dokumentālā seriāla pirmā epizode “Karaliene un viņas māsīcas un brālēni” (“The Queen and her Cousins”) pirmizrādi piedzīvoja 10. maija vakarā.

Seriālā tiks atspoguļotas Olgas Romānovas dzīvē, to skaitā viņas attiecības ar lordu Ivaru Mauntbatenu, kā arī runāts par viņas karalisko izcelsmi.

Karaliene Elizabete II. (Foto: /All Over Press/Vida Press/ Vida Press)

Princese Olga Romānova ir slavenās krievu Romānovu dinastijas pēctece. Savukārt Romānovi bija saistīti ar britu karalisko ģimeni, jo cars Nikolajs II bija karalienes vectēva karaļa Džordža V pirmās pakāpes brālēns.

Princesei Olgai ir radniecīgas saites ar karalienes nesen mirušo vīru. Edinburgas hercogs princis Filips pasaulē nāca kā Grieķijas un Dānijas princis, bet atteicās no šiem tituliem, lai varētu apprecēt Elizabeti II.

Princese Olga Romānova ar vecākiem. (Foto: Geoff Wilkinson/ANL/Shutterstock/ Vida Press)

Pēc prinča Filipa došanās mūžībā Olga izdevumam “The Telegraph” pastāstīja: “Princis Filips bija jaunāks par manu pā, bet viņi bija cieši saistīti no divām pusēm – dāņu un krievu.”

“Ļoti jūtu līdzi karalienei un ģimenei, viņu bērniem.”

Princese Olga Romānova agrā jaunībā. (Foto: Geoff Wilkinson/ANL/Shutterstock/ Vida Press)

Jautāta, vai britu karaliskās ģimenes pārstāvjus izjūt kā savas māsīcas un brālēnus, princese Olga norādījusi: “Nē. Es pat nezinu... Man ir tik daudz māsīcu un brālēnu no dažādām pusēm, ka pat nezinu, kāda ir māsīcu un brālēnu sajūta. Jums vai nu cilvēks patīk, vai nepatīk.”

Olga dzīvo Kentā, Anglijā, un pirms pandēmijas viņas greznā muiža bija pieejama tūristu apskatei.

Olga ir Krievijas impērijas pēcteču organizācijas “Romānovu ģimenes asociācijas” (“Romanov Family Association”) prezidente.

Pirms daudziem gadiem Olga it kā bijusi viena no kandidātēm, kuru varēja apprecēt viņas attālais brālēns princis Čārlzs, kurš ir nākamais Lielbritānijas troņmantnieks.

23 Foto Princeses Diānas un prinča Čārlza kāzas 1981. gada 29. jūlijā +19 Skatīties vairāk

Taču Olga apprecējās ar Tomasu Metjūsu un radīja četrus kopīgus bērnus. Diemžēl jaunākais dēls nomira 18 mēnešu vecumā no retas sirds slimības.

Olga un Tomass jau vairākus gadus ir šķīrušies, un abi jau kādu laiku bauda vecvecāku godu.

Sniedzot interviju TV šovā “Lorraine”, Olga izteikusies arī par britu karalisko ģimeni, kurai pēdējā laikā pievērsta pastiprināta mediju un sabiedrības uzmanība.

17 Foto Karaliene Elizabete II atvadās no ilggadējā dzīvesbiedra prinča Filipa +13 Skatīties vairāk

Aprīlī 99 gadu vecumā mūžībā devās karalienes vīrs princis Filips.

Vēl ne tik sen karalienes dēls princis Endrū publiski runāja par savu draudzību ar bēdīgi slaveno pedofilu Džefriju Epšteinu, kā rezultātā tika pieņemts lēmums atstādināt Endrū no turpmākas sabiedrisko pienākumu pildīšanas.

Un, protams, visvairāk apspriestais karaļnama pāris – Saseksas hercogi, kuri pērn pieņēma lēmumu atteikties no karaļnama pienākumu pildīšanas, bet šogad sniedza skandalozām atklāsmēm pilnu interviju TV personībai Oprai Vinfrijai.

19 Foto Prinča Harija un hercogienes Meganas pēdējais pasākums kā britu karaliskās ģimenes pārstāvjiem 2020. gada 9. martā +15 Skatīties vairāk

Princese Olga intervijā paslavēja karalieni, kas nekad publiski nav runājusi par nesaskaņām ģimenē, kas, viņasprāt, ir ļoti pareizi un gudri darīts.

“Viņa nekad nesūdzas,” norādījusi raidījuma vadītāja. “Nekad nepaskaidro. To viņa iemācījusies no Karalienes Mātes.”

“Taču viņas bērni un mazbērni ir snieguši plašas TV intervijas. Mēs esam to pieredzējuši. Vai jūs domājat, ka tas ir veids, kā modernizēt karalisko ģimene? Vai arī uzskatāt, ka cilvēkiem vajadzētu vienkārši paklusēt?” – princesei Olgai jautāja žurnāliste.

Romānova uz šo jautājumu atbildēja sekojoši: “Man mācīja “sēdi un paklusē” un nekad nemazgā netīro veļu publiski, lai kāda tā būtu. Es domāju, karaliene dara pareizi.”

24 Foto Hercogienes Megana, Ketrīna un citi karaliskās ģimenes pārstāvji piedalās karalienes dzimšanas dienas parādē +20 Skatīties vairāk

Meganas un Harija interviju Oprai Vinfrijai noskatījās miljoniem cilvēku ne tikai Lielbritānijā, bet visā plašajā pasaulē.