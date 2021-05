Meganas simboliskais veltījums princesei Diānai pirmajā TV uzrunā kopš skandalozās intervijas gandrīz paliek nepamanīts

Saseksas hercogiene Megana izrādījusi godu savai vīramātei princesei Diānai nesen veiktajā video ierakstā, kas ir viņas pirmā publiskā vēršanās pie sabiedrības pēc skandalozās intervijas Oprai Vinfrijai. Topošā māmiņa šim TV ierakstam bija izvēlējusies tērpu sarkanā krāsā ar rozā ziedu apdruku, bet uz rokas uzlikusi pulksteni, kas reiz piederēja prinča Harija mammai. Šo 17 000 sterliņu vērto “Cartier Tank” rokas pulksteni princese Diāna saņēma dāvanā no tēva savā 21. dzimšanas dienā.

Izdevums “The Sun” veicis aprēķinus, ka Saseksas hercogienes koptēls izmaksājis aptuveni 25 00 sterliņu mārciņu. Tērps ar magonēm, ko Megana izvēlējusies sarunas ierakstam ir no modes nama “Carolina Herrera” kolekcijas un maksā 1 200 sterliņu mārciņu. Savukārt dārgo “Cartier” rokas pulksteni viņa bija papildinājusi ar 5 000 sterliņu vērtu “Cartier” mīlestības aproci un vēl vienu 2 361 sterliņu mārciņu vērtu zelta aproci.

Megana arīdzan bija rotājusies ar 100 sterliņu mārciņu vērtu kaklarotu, kas simbolizē sievietes spēku. Juvelierizstrādājumu rotā Venēras simbols, kam piešķirta “pārpilnības un apgaismības” nozīme.

Meganas uzruna bija sagatavota sestdienas vakarā translētā labdarības koncerta “Vax Live: The Concert to Reunite the World” atbalstam.

Video ieraksts veikts Meganas un Harija Kalifornijas mājas pagalmā un hercogiene savā uzrunā vērsa uzmanību uz to, cik nesamērīgi pandēmija ir ietekmējusi sievietes visā pasaulē.

Megana savā runā pauda bažas par to sieviešu likteni, kuras pandēmijas dēļ zaudējušas darbu. Jo īpaši Saseksas hercogiene uzsvēra to, ka visneaizsargātākajā stāvoklī nonākušas “krāsainās sievietes”.

Daudzas no viņām atlaistas no darba un cietuša pilnīgu finansiālu sabrukumu. “Paredzams, ka vēl 47 miljoni sieviešu visā pasaulē nonāks galējā nabadzībā,” uzrunā Megana pieminējusi arī skaudru statistiku.

Nelielajā runā Megana pieminēja arī savu grūtniecību un pauda prieku par gaidāmo ģimenes pieaugumu. “Mēs ar vīru esam tik saviļņoti par gaidāmo meitiņu,” norādīja hercogiene. “Tā ir prieka vēsts, ar kuru dalāmies ar miljoniem citu ģimeņu visā pasaulē. Kad domājam par meitu, mēs domājam par visām jaunām sievietēm un meitenēm visā pasaulē, kurām nepieciešams atbalsts un jaunas iespējas nākotnē.”

Koncerts “Vax Live” norisinājās Lo-Fi stadionā Losandželosā aizvadītajā sestdienā. Princis Harijs pasākumu klātienē apmeklēja pats personīgi. Runā, ka līdz pēdējam brīdim Megana bija apņēmusies pavadīt vīru uz labdarības koncertu, taču pēdējā brīdī domas mainījusi un tā vietā ierakstījusi emocionālu video uzrunu.