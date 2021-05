Drosmīgais lielceļu policists Semīrs kļuvis par mājsaimnieku

Tikpat ilgi, cik rāda seriālu, Semīra lomu atveido turku izcelsmes vācu aktieris Erdogans Atalajs, kurš, līdzīgi kā viņa atveidotais varonis, izcili pielāgojas pārmaiņām. Un pat tad, kad Covid-19 pandēmijas dēļ darbs filmēšanas laukumā uz laiku ir pārtraukts un aktiera jaunā ikdiena ir tālu no skaļajām automašīnu sirēnām, trakās pakaļdzīšanās un baisajiem uzbrukumiem, hanoverietim nepavisam nav garlaicīgi: viņš ir kļuvis par mājsaimnieku.

TV zvaigzne Erdogans Atalajs jau desmit gadus ir kopā ar aktieru aģenti Katju Oneku (precējušies četrus gadus), un viņiem ir divi bērni: astoņus gadus vecs dēls Mariss un divus gadus veca meita Matilda. Pagājušā gada pavasarī, kad sākās Covid-19 pandēmija, aktiera sieva ar abiem bērniem uz dažiem mēnešiem devās pie radiem uz Kanādu, lai pasargātu meitu no saslimšanas ar jauno vīrusu. Erdogans Atalajs darba dēļ palika Vācijā. Matildai ir iedzimts sirds defekts, tāpēc viņa ir riska grupā, un ģimene Kanādā, tālu prom no lielajām pilsētām, jutās droši. Kad saslimstība Vācijā mazinājās, robežas atkal atvērās, Erdogans devās pie ģimenes, un visi laimīgi atgriezās mājās. No iepriekšējām attiecībām aktierim vēl ir meita Amira, kura nu ir 18 gadus veca.

Kad apstājās seriāla filmēšanas darbi Ķelnē, aktieris kopā ar Katju un bērniem pārcēlās uz Hamburgu. Kā izrādās, Erdogans piespiedu atvaļinājuma laikā nevis laiskojas dīvānā, bet rūpējas par mājsaimniecību un bērniem.

«Mana sieva desmit gadus dzīvoja Ķelnē manu dzīvi, tagad ir viņas kārta dzīvot tā, kā vēlas. Beidzot dzīvojam viņas dzīvi,» izdevumam «Bunte» atklāja TV zvaigzne. Viņam patīk būt ģimenes balstam un rūpēties par saviem mīļajiem. Erdogana sieva, kura ir ne tikai mākslinieku aģente, bet arī kopš 2018. gada vada apģērbu zīmolu «COBRAELEVEN», ir saviļņota par dzīvesbiedra lēmumu. «Mans vīrs mājās gatavo ēst, veic uzkopšanas darbus un aprūpē bērnus. Es mīlu viņu par to, ka aizrautīgi metas iekšā jaunajā dzīvē,» tā pirms dažiem mēnešiem sacīja Katja Oneka. Turklāt nu pārim ir vairāk laika pievērsties pašu radītā zīmola «COBRAELEVEN» popularizēšanai. Erdogans internetā tirgo T kreklus, džemperus un citus apģērbu gabalus ar seriāla «Trauksme Kobrai 11: Lielceļu policija» simboliku.

Zināms, ka šogad Vācijā plānots sākt rādīt seriāla «Kobra 11» 26. sezonu, kur galvenā lielceļa policista lomu arvien uzņemsies iemīļotais aktieris Erdogans Atalajs.