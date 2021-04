"Bēdz, bēdz!" - virāls kļūst video, kurā vīrs izglābj sievu no lūša, aizmetot to pāri zālājam

Video, kas pēc visa spriežot uzņemts no mājas novērošanas kameras, sākas ar to, ka vīrietis pasveicina sievieti, kura skrien pa blakus esošo ceļu.

Nolicis uz motora pārsega krūzi, lai izvilktu no kabatas automašīnas atslēgas, dzirdams kā viņš saka: "Man jānomazgā mašīna."

Tūlīt dzirdams lūša rēciens un sievietes kliedzieni. Lūsis cenšas viņai uzbrukt no aizmugures. Tikmēr vīrietis apskrien apkārt mašīnai un sagrābj dzīvnieku, turot to pēc iespējas tālāk no ķermeņa, bet sieva ieskrien atpakaļ mājā.

Tad vīrietis lūsi aizmet prom. Pēc piezemēšanās lūsis momentā paskrien zem automašīnas. "Es nošaušu to sūdu!" kliedz vīrietis.

Ieraugot citu cilvēku viņš iekliedzas: "Uzmanies! Tas ir lūsis, kas uzbruka manai sievai!"

Līdz piektdienas vakaram video noskatīts vairāk nekā sešus miljonus reižu.

Kā norāda eksperti, ja kādreiz sanācis nokļūt aci pret aci ar lūsi, tad svarīgi neveikt asas kustības un lēnām atmuguriski atkāpties, neuzgriežot dzīvniekam muguru.

Pagriešanās un bēgšana var lūsī izraisīt medību instinktu. Dzīvnieku var aizbiedēt arī skaļi trokšņi.