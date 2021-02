"Tas nav sauciens pēc palīdzības" Fizionomisti atšifrējuši Britnijas Spīrsas dīvainos foto un video

Britnija klusi un mierīgi dzīvo savā mājā un soctīklos izvieto foto un video, kas fanos raisa sajūtu, ka viņu elks nav savā ādā un viņu tur ieslodzījumā.

Krievu speciālisti izpētījuši Britnijas "Instagram" profilu, lai palīdzētu viņas sekotājiem atbildēt uz jautājumu – vai tiešām popdīvai nepieciešama palīdzība.

Fizionomiste un psiholoģe Natālija Marčenko norāda, ka izdarīt secinājumus par mentālo veselību pēc publikācijām nevar. " Teikt, ka viņa signalizē tieši par nepieciešamību pēc palīdzības - nevar. Viņa drīzāk izaicina sabiedrību.

Tāda sajūta, ka viņa ir hiperaktīva. Kā tāds iekšējais uzrāviens un to vajag izlaist. Un viņa to dara izaicinot sabiedrību. Viņa neizskatās pēc upura. Tieši otrādi, viņai ir iekšējs kaifs un viņa dara to, ko vēlas," komentēja Natālija Marčenko.

Speciāliste norādīja, ka dīvainās Britnijas dejas ir vienkārši radošs pašizpausmes veids. Viņu pārpilda emocijas, kuras šādā veidā dziedātāja cenšas izlikt uz āru.

Bet izmocītais izskats ar zilumiem zem acīm ir pilnīgi normāls stāvoklis jebkuram cilvēkam, tāpat pastāv iespēja, ka zvaigznei nedod mieru pārmērīgās emocijas.

Tādās pašās domās par Britnijas uzvedību ir Natālijas kolēģei fizionomistei Svetlanai Filatovai. "Viņa spēlē ļoti spēcīgi. Tas ir viņas ampluā. It kā viņa ir meitenīte, kurai nepieciešama palīdzība.

Es neieraudzīju viņā saucienu pēc palīdzības. Tomēr tajā pašā laikā ar šādu paskatu viņa parāda savu bezpalīdzību. Tā ir viņas spēle," norāda speciāliste.

Viņa piebilsts, ka ar savu nevīžīgo paskatu un bērnišķīgajām sejas izteiksmēm dziedātāja vienkārši cenšas pievērst sev uzmanību.