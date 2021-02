Karaliene Elizabete II atradusi ģimenē jaunus mīluļus

29 Foto Princis Edvards un grāfiene Sofija ar bērniem +25 Skatīties vairāk

Pēc žurnālistu teiktā, karaliene ar jaunākā dēla prinča Edvarda bērniem satuvinājusies atpūtas laikā savā Skotijas īpašumā Balmorālā. Karaliene vienmēr vasaras pavada šajā pilī, kur reizēm izklaidējas ar sikspārņu medībām. Tikai aizvadītajā vasarā koronavīrusa pandēmijas dēļ Viņas Majestāte nepameta Vindzoras rezidenci.

“Karaliene ir priecīga, ka Luīzei un Džeimsam patīk brīvdienas Balmorālā. Viņa īpaši satuvinājusies ar Luīzi, kura, kā šķiet, kļuvusi par viņas mīļāko mazmeitu. Pēc viņas ar nelielu distanci seko Džeimss,” norādījis vārdā nenosauktais ziņu pienesējs.

Lēdija Luīze ar vecmāmiņu 2018. gadā. (Foto: David Hartley/Shutterstock/ Vida Press)

Luīze skolā labi mācās un plāno turpināt studijas universitātē. Viņa ar karalieni satuvinājusies, jo abām ļoti patīk jāt zirga mugurā. Jauniete arī nebūt ne tik sen sapratusi, ka viņas vecmāmiņa ir valsts karaliene.

Luīzes mamma, Veseksas grāfiene Sofija norādījusi, ka tituli absolūti nekādi neietekmējot viņu attiecības. “Jā, ne katram vecmāmiņa dzīvo pilī, taču, kad mazmeita pie viņas brauc – nav svarīgi, kas viņa ir. Kad bērni pavada laiku ar karalieni, viņa Luīzei un Džeimsam ir vecmāmiņa, nevis karaliene.”

Grāfiene Sofija pastāstījusi, ka bērnus audzina tā, lai viņi apzinātos, ka būs jāstrādā algots darbs, lai nopelnītu sev iztiku. Džeimss un Luīze troņmantinieku rindā ieņem tikai 12. un 13. pozīciju, līdz ar to ir maz ticams, ka viņiem kādreiz būs jākāpj tronī. Tieši šā iemesla dēļ vecāki nolēmuši, ka attiecībā uz viņu bērniem nav jālieto uzruna “Viņa/Viņas karaliskā augstība”. Taču, ja Luīze un Džeimss to vēlēsies, pēc 18 gadu sasniegšanas viņi var lūgt karalisko ģimeni sevi turpmāk uzrunāt, izmantojot šo titulu. Titula pieņemšana vai pilnīga atteikšanās no tā būs bērnu pašu izvēles ziņā.

Princim Edvardam un viņa sievai tagad jāpilda ievērojami vairāk karalisko pienākumu, jo Harijs un Megana pārcēlās dzīvot uz ASV un no pienākumiem atteicās, savukārt princis Endrū pedofilijā apsūdzētā Džefrija Epšteina skandāla dēļ atstādināts no pienākumu izpildes. Eksperti atzīmē, ka grāfiene Sofija karalienei vienmēr esot bijusi pati mīļākā vedekla.

Veseksas grāfiene Sofija un princis Edvards kāzu dienā 1999. gadā. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

