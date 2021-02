Nedēļas jaunumi "Shortcut" - supervaroņu filma "Jaunie mutanti" un bezbailīgās Mulanas varoņdarbi

Mutantu cīņas

Pieci jauni mutanti tiek turēti slepenā bāzē, taču, atklājuši sevī pārdabiskas spējas, viņi uzsāk cīņu par savu atbrīvošanu.

Supervaroņu žanra šausmu filma "Jaunie mutanti" ("The New Mutants") veidota pēc "Marvel Comics" tāda paša nosaukuma komiksu motīviem. Šī ir trīspadsmitā un noslēdzošā filma "X-cilvēku" sāgā. Filma tika uzņemta jau 2017. gadā, bet tās iznākšana aizvien atlikta un atlikta, līdz pat iejaucās pandēmija un kino skatīšanās uz lielā ekrāna kļuva teju neiespējama. Taču nu "Jaunos mutantus" beidzot ir iespēja lūkot visiem un novērtēt, kā tad noslēgsies "X-cilvēku" frančīze.

Tas ir grēks

Seriāls "Tas ir grēks" ("It’s a Sin") seko pieciem 18 gadu veciem puišiem, kuri pārvācas uz Londonu 1981. gadā.

Tas stāsta par jaunu geju grupu, kas saskaras ar jauna, nāvējoša vīrusa HIV uzliesmojumu. Šis stāsts ir balstīts uz režisora paša pieredzes, un prestiži izdevumi to jau nodēvējuši par vienu no gada gaidītākajiem seriāliem. Vienā no galvenajām lomām varēs redzēt populārās mūzikas grupas "Years & Years" līderi Oliju Aleksānderu, tāpat seriālā filmējušies slavenais angļu komiķis Stīvens Frajs un Holivudas zvaigzne Nīls Patriks Heriss – "Tony", "Emmy" un pat "Oskara" balvu pasniegšanas ceremonijas vadītājs.

Mulanas varoņdarbi

Bezbailīgā Mulana uzdodas par vīrieti, lai iestātos armijā un cīnītos pret Ķīnas iekarotājiem.

Būdama leģendāra kareivja meita, Mulana aizvieto savu slimo tēvu kaujas laukā, vēl nezinot, ka viņai būs lemts iemantot slavu kā vienai no izcilākajiem karotājiem visā Ķīnas vēsturē. Filma "Mulana" veidota pēc 1998. gada animācijas meistardarba motīviem, kas savukārt balstīts ķīniešu folklorā.

