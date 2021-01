"Ir sajūta, ka visu mūžu esam bijuši kopā!" - Katrīne Sauliete pastāsta, kā iepazinusies ar pilotu Pēteri

Kanālā "360TV" jau 1. februārī pirmizrādi piedzīvos realitātes seriāls "Ģimene burkā", kas izgaismos trīs atšķirīgu ģimeņu ikdienu. Viena no tām būs populārās "Instagram" personības Katrīnes Saulietes ģimene. Šovā viņa rādīs, kā pandēmijas laikā veidot jaunas attiecības, kādas pēc šķiršanās ir attiecības ar bijušo vīru, bet žurnālam "Kas Jauns" Katrīne izstāstījusi, kā iepazinās ar Pēteri, kā mammas jaunā drauga ienākšanu ģimenē uztvēra meitas un kāpēc viņi tik ātri uzsāka kopdzīvi.

Pēteris ar Katrīni un viņas meitām – 12 gadus veco Keriju un astoņgadīgo Kortniju. (Foto: no privātā arhīva)

Draudzene par savedēju

Vēl aizvadītā gada martā Katrīne draugiem žēlojās, cik viss ir slikti, ka nevar nekur iet, ka viss ir slēgts, nav, kur iepazīties, bet jau pēc divām nedēļām viņa pēkšņi laimē staroja – tik ātri Katrīnei izveidojās jaunas attiecības! Paziņas pat bija šokā – kā viņai tas izdevās, kur viņa atrada tādu vīrieti, ar kuru jau pēc pāris tikšanās reizēm var uzdrošināties uzsākt kopdzīvi?!

Katrīne teic, ka tas bijis neticams dzīves pavērsiens. Izrādās, Katrīni ar Pēteri saveda kopā viņas draudzene, kas bija pazīstama ar jauno vīrieti. “Mēs pirms tam vispār viens otru nepazinām, viens par otru neko nezinājām. Viņš vairākus gadus bija dzīvojis un mācījies Spānijā, bet tad atgriezies Latvijā. Reiz kādā satikšanās reizē viņš manai draudzenei izteicies, vai viņai nav pazīstama kāda sakarīga, no attiecībām brīva meitene. Esot viena, tikai viņai ir jau divi bērni. “Tā jau nav nekāda problēma!” attraucis Pēteris. Un tā nu draudzene centās mūs savest kopā, jau kopš marta mēneša visu laiku mani kūdīja, lai satiekos ar šo puisi, bet es visu laiku kaut kā to atliku. Pagāja divi mēneši, kad beidzot atbildēju uz viņa vēstuli, un jau nākamajā dienā devāmies aklajā randiņā,” atceras Katrīne.

“Pēteris atbrauca man pakaļ un uzaicināja uz "Riviera" – vienu no retajiem restorāniem, kas tobrīd bija vaļā. Tā bija pirmā reize mūžā, kad devos uz randiņu ar cilvēku, kuru nekad vēl nebiju redzējusi! Bet jau no pirmā satikšanās mirkļa notika abpusējs klikšķis, un jau pēc divām nedēļām ar visiem bērniem pārcēlos dzīvot pie viņa!” sajūsminās Katrīne.

Katrīne ar meitām dzīvo Pētera jaunajā dzīvoklī. (Foto: Publicitātes)

Abi vienādi traki

Ar ko Pēteris tā piesaistīja Katrīni, ka jau tik ātri izkusa viņas sirds? “Es pat nezinu! Tas klikšķis notika tik pēkšņi, tā uzreiz, ka pati izbrīnījos. Kad pēc tam par to runāju ar savu draudzeni, jautājot, kāpēc viņai vispār ienāca prātā, ka mums ar Pēteri varētu kaut kas sanākt, viņa atbildēja – mēs ar Pēteri abi esam ļoti līdzīgi, kā bez galvas, tādi pozitīvi dulli. Esot varējis redzēt, ka mums varētu saskanēt. Viņai izrādījās pilnīga taisnība! Tagad man pat ir sajūta, ka ar Pēteri visu mūžu esam bijuši kopā! Ka man nemaz nav bijusi cita dzīve! Tas ir tik dīvaini...” atzīst Katrīne.

Viņa sajūsminās arī par to, ka Pēteris, kuram pašam nav bērnu, uzreiz pieņēmis viņas meitas. “Protams, mani māca bažas, kā izveidosies viņu attiecības. It sevišķi tāpēc, ka manas meitas ir jau tuvu pusaudžu vecumam ar visām no tā izrietošām sekām. Taču viņš kopīgu valodu atrada jau pirmajās minūtēs! Kerija gribēja iepazīties uzreiz, kad meitām izstāstīju par Pēteri, bet Kortnija gan sākumā skatījās ar aizdomām, taču viņi viens otru pieņēma bez aizķeršanās,” stāsta Katrīne, piebilstot: “Un laikam jau tāpēc mēs tik ātri sākām dzīvot kopā, ka viss kaut kā ļoti viegli salikās pa plauktiņiem. Nebija tā, ka kādam kaut kas nepatiktu, ka būtu grūti pierast citam pie cita.”

“Istabas augi”, kurus lutina

Tagad visi četri dzīvo Pētera dzīvoklī Pārdaugavā, ko viņš bija iegādājies neilgi pirms iepazīšanās ar Katrīni. “Sanāca tā, ka tur ievācāmies teju reizē. Protams, Pēterim nācās mazliet pārplānot savu dzīvokli – iecerētās viesistabas un kino istabas vietā ierīkot istabas meitenēm, bet viņš teica: “Vietas visiem pietiks!” Turklāt Pēteris apsolījās vadāt bērnus uz skolu un nodarbībām,” gandarīta ir Katrīne.

Viņa gan stāsta, ka dzīve nav tik rožaini skaista, ka gribētos, bet tur nu pie vainas ir tikai un vienīgi Covid-19 dēļ ieviestie ierobežojumi. “No tās sēdēšanas mājās jūku prātā! Es taču esmu tāda, kurai visu laiku prasās būt cilvēkos, kura visu laiku kaut kur skrien, darbojas. Bet tagad esmu tikai pa mājām. Pat darbs ir no mājām... Līdz ar to sākās jau visādi sarežģījumi galvā,” pati par sevi smejas Katrīne, kura joprojām nodarbojas ar tīkla mārketingu.

Viņa neslēpj, ka arī meitas pamatīgi izjūt bezdarbību, jo pieradušas būt aktīvas dažādu radošo pulciņu apmeklētājas. “Sēžam te mājās dīvainas, tādas kā istabas augi. Bet Pēteris jau par mums rūpējas, atbrauc no darba, “aplaista” mūs, visādi palutinot, piemēram, aizvedot uz kādiem viesu namiem, pasūtot internetveikalos visādas dāvaniņas vai pārsteidzot ar vakariņām! Jāatzīst gan, ka pašu gatavotais jau apnicis, ārpus mājas vakariņot ir liegts, tāpēc, šķiet, mēs jau no galvas pārzinām visu ēdienu piegādātāju ēdienkartes!” smejas Katrīne, piebilstot, ka vismaz beidzamajās nedēļās patīkamas pārmaiņas ieviesusi vecākā meita Kerija, kas nu ir galvenā pavāre ģimenē – viņas Jaungada apņemšanās esot katru dienu kaut ko pagatavot virtuvē.

