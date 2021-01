Piesiets gulbis: Britnijas Spīrsas mājieni nu jau tiešām sabiedējuši fanus

13 Foto Fani protestē, jo domā, ka Britniju Spīrsu tur klīnikā pret pašas gribu +9 Skatīties vairāk

Britnijas Spīrsas dzīvei ar “Instagram” vēstījumu palīdzību seko līdzi fanu armija. Katrā jaunā ierakstā pielūdzēji saskata sliktas zīmes, no sirds pārdzīvojot par dīvainām un vienveidīgām Spīrsas dejām vai par “satraucošo” dzelteno krāsu, kas pārāk daudz dominē dziedātājas garderobē un, iespējams, pauž kādu slēptu vēstījumu pasaulei.

Britnija aizvien turpina dot iemeslus fanu satraukumam. Šoreiz dziedātāja publiskojusi trīs vienveidīgus selfijus pēc kārtas. Pie vienas no fotogrāfijām viņa pierakstījusi: “Tu neesi viens!” Šis vēstījums, kā ierasts, pamudinājis fanus izteikt komentāros savas domas, ka popzvaigzne dzīvo kā gūstekne. “Cerams, ka te tev viss ir kārtībā!”, “Kaut kas nav labi ar šo fotogrāfiju”, “Es baidos par viņu” – raksta fani. Taču vienveidīgo fotogrāfiju sērija vēl ir tikai puse bēdas.

Pirms šīs foto sērijas Britnija publiskoja bildīti, kurā uzraksts vēsta, ka Spīrsas pasaulē visi ēd varavīksnes, kas pēc sagremošanas ārā nāk kā... taurenīši.

“Kā jūs domājat, ko tas nozīmē?”, “Vai tiešām to viņa publicējusi?”, “Ak, Dievs, kas ar viņu notiek?” – neizpratnē ir satrauktie fani.

Taču ar to vēl Spīrsas vēstījums nebeidzās. Pēc šī savādā izteikuma publiskošanas viņa savā “Instagram” kontā atrādījusi austriešu mākslinieka Hansa Zacki gleznu. Zināms, ka šis gleznotājs lietojis daudz dažādu pseidonīmu, lai izvairītos no līgumsaistībām un varētu turpināt radīt savus mākslas darbus. Dziedātājas fani secinājuši, ka ar šo gleznu Britnija devusi mājienu uz to, ka nevar lemt pati par savu dzīvi.

Vēl vairāk fanus sabiedējis gleznā atainotais – saitēs piesieti gulbji. “Vēl viena atslēga, draugi!”, “Mēs visi tevi mīlam un lūdzam par tavu brīvību!”, “Kurš vēl domā, ka šie pavedieni ir važas?”, “Pasakiet man, ka ar viņu viss ir kārtībā!” – pie attēla raksta fani.

Daudzi ir pārliecināti, ka Spīrsa dzīvo gūstā, un visu viņas dzīvi kontrolē tēvs vai draugs, jeb pat abi kopā. Atgādināsim, ka pēc 2007. gadā piedzīvotā nervu sabrukuma gadu vēlāk par popzvaigznes aizbildni tiesa iecēla viņas tēvu Džeimiju Spīrsu (68), kuram pieder galavārds gan par meitas karjeru, gan naudu, gan privāto dzīvi. Dziedātāja pērn zaudēja tiesas prāvu, kurā lūdza atbrīvot viņu no tēva aizbildnības.

