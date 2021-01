Nedēļas jaunumi "Shortcut" - spožās Izabelas Ipēras benefice un izglītojošs pašmāju raidījums bērniem

Izmantota izdevība

Spriedzes komēdija "Dīlere" ("La Daronne") ir leģendārās Izabellas Ipēras komēdijas aktrises talanta apliecinājums.

Galvenā varone, franču-arābu tulce, strādā Parīzes narkotiku apkarošanas policijā. Lai tiktu vaļā no nesamaksājama parāda, viņa sāk narkodīleres biznesu, pārņemot marihuānas partiju. Pasjansa pārdod preci sīkiem dīleriem, turpinādama strādāt policijā. Maskējusies ar zīmolu šallēm, aizslēpusies aiz spožām saulesbrillēm, Ipēras tēlotā varone kā tāda arābu princese meklē klientus, izvairās no likumsargiem un šķetina mīlas dēku, krietni uzjautrinot sava talanta cienītājus.

Kadrs no filmas "Dīlere". (Foto: Publicitātes)

Spožās franču aktrises Izabelas Ipēras benefici filmā "Dīlere" lūkojiet "Shortcut Premiere" franču valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Iedomāties un iztēloties

"Tet studio" piedāvā jaunu Latvijā radītu izglītojošu raidījumu "Mazā Mula lielajā mākslas pasaulē" sākumskolas vecuma bērniem par mākslu, iesaistot Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā esošus mākslas darbus.

Foto: Publicitātes

Raidījums rosina vēlmi bērniem iedomāties un iztēloties, pilnveido viņa radošumu un attīsta intelektu, kā arī iepazīstina ar latviešu mākslas darbiem, mākslas metodēm un terminiem. Tās pilotsērijā Karijas melnais kaķis Mazā Mula muzejā saņem uzdevumu – atrast, kurā mākslas darbā iztrūkst lādītē ievietotais priekšmets. Mulai palīdz animēts kaķis Bricis. Staigājot pa muzeju, viņi pamana, ka mākslas darbā Karija ar melno kaķi kaut kas nav tā, kā tam vajadzētu būt. Nonākot gleznas “otrā pusē”, Mula un Bricis atrisina radušos problēmu, un epizodes beigās Ģederta Eliasa mākslas darbs iegūst līdzību oriģinālam. Ideja un raidījuma tēli balstīti uz biedrības "Droši un koši" izdoto grāmatu sēriju "Mazā Mula" pēta.

Izglītojošo raidījumu skatiet "Shortcut Films".

Taigera ceļš

"Taigers" ("Tiger") ir dokumentāls seriāls, kas atklāj pasaules golfa zvaigznes Taigera Vudsa ceļu uz slavu, tās norietu un satriecošo atgriešanos.

Taigers Vudss (45) ir viens no pasaulē visvairāk nopelnījušiem, zināmākajiem un tituliem bagātākajiem sportistiem. Amerikāņu golfa zvaigzne par profesionāli kļuva jau 20 gadu vecumā, un viņam pieder ne viens vien pasaules rekords. Taču no golfa nācās paņemt pauzi privātu problēmu dēļ – šķiršanās no sievas zviedru modeles, kuru Vudss, kā izrādījās, bija krāpis ar neskaitāmām citām sievietēm, izraisīja tādu ažiotāžu medijos, ka sportists savam darbam koncentrēties vairs nespēja. Divu sēriju seriālā redzami iepriekš neizmantoti materiāli un intervijas ar tiem, kas Taigeru pazīst vislabāk.

Taigers Vudss. (Foto: action press/ Vida Press)

Stāstu par Vudsa dzīves līkločiem skatiet "Shortcut Films" angļu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.