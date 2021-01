"Es nebiju tas spicākais zīmulītis kastītē," - kas ir šovbiznesa zvaigžņu iecienītais zobārsts Raivis Sietnieks

TV ekrānos rādīts, kā Raivis labo zobus šova "Slavenības. Bez filtra" spīdeklim Amunai Dāvim, kā uzlabo smaidu šova "Operācija: Jauna dzīve" dalībniekiem, viņš arī parūpējās par "Caur ērkšķiem uz..." otrās vietas ieguvējas Ingas veselību un labsajūtu. Ikdienu Sietnieks pavada savā privātklīnikā "ConfiDental", kur starp pacientiem ir daudzas Latvijā pazīstamas šovbiznesa zvaigznes, bet brīvdienās nodarbojas ar labdarību, par saviem līdzekļiem ārstējot zobus aprūpes namu vientuļniekiem.

“Dakteris Raivis ir ar ļoti labestīgu, plašu un dāsnu sirdi apveltīts, un mūsu iestādes cilvēkiem bija tā laime viņa atsaucību sajust,” – tādus pateicības vārdus zobārstam velta sociālās aprūpes centra "Senliepas" kolektīvs. Žurnāls "Kas Jauns" skaidrojis, kas ir šis zobārsts Raivis Sietnieks, par kuru pēdējā laikā sajūsminās gan TV šovu skatītāji, gan šovbiznesa zvaigznes?

Patīk savs darbs

Raivis ir no Tukuma un par zobārstu kļuva, jo viņa mamma strādā šajā nozarē. Vispirms puisis izmācījies par zobu tehniķi, bet tad iestājies Medicīnas akadēmijas Stomatoloģijas fakultātē.

Par studiju gadiem Raivis saka: tie bijuši visai smagi, taču izdevies izturēt. “Tas bija diezgan interesants, bet tajā pašā laikā sarežģīts posms. Man dzīvē ir daudzās lietās paveicies, un studiju laikā man paveicās gan ar grupas biedriem, gan ar pasniedzējiem. Es nebiju tas spicākais zīmulītis kastītē, taču grupas biedri mani pastūma, kur vajadzēja, pasniedzēji pavilka, kad bija nepieciešams. Līdz ar to viss beidzās labi,” par studiju laiku saka Raivis, būdams pateicīgs, ka izmācījies par zobārstu: “Es tagad pat nespēju iedomāties, ko citu varētu darīt. Man patīk mans darbs, es eju uz darbu ar prieku. Man vajag redzēt šīs pozitīvās izmaiņas – ko esmu izdarījis cilvēka labā.”

Tagad Sietnieks darbojas savā privātklīnikā, ko pirms gada iekārtoja jaunās telpās senatnīgā ēkā Tallinas ielā. “Ļoti ilgi meklēju klīnikai vietu, līdz atradu atbilstošu ēku. Tā gan bija ļoti sliktā stāvoklī, bet, pateicoties tam, kredītmaksājums nav tik liels. Izrādījies, ka tā 1905. gadā celta kā veļas mazgātava, tāpēc vēl tagad ēkā sajūtama izmazgātas, tīras veļas aura. No šīm telpām staro patīkama enerģija. Esmu apmierināts ar šo vietu,” lepojas Raivis, sakot, ka remonts veikts pašu spēkiem: “No nekā uztaisījām par kaut ko. Devām mājai otru elpu!”

Kurš kuru atrod?

Sociālajos tīklos redzamas vairākas fotogrāfijas, kur kāds populārs mūziķis atrāda, ka viņa zobus labojis tieši Raivis Sietnieks. Vaicāts, kāpēc šovbiznesa darboņi izvēlas tieši viņu, ārsts pasmaida: “Domāju, ka cilvēki, pirms izvēlas kādu speciālistu, ievāc par viņu informāciju. Es nevienu neesmu meklējis, viņi paši mani uzmeklējuši.”

Tajā pašā laikā Raivis neuzskata, ka būtu slavenību zobārsts. “Esmu ārsts visiem cilvēkiem. Taču nenoliegšu, ka man patīk strādāt ar slavenībām. Kāpēc? Tās slavenības, kuras ārstējas pie manis, ir vienkārši, sirsnīgi cilvēki. Lai gan viņiem būtu iemesls skatīties uz citiem mazliet no augšas, viņi tādi nav. Viņi ir sirds cilvēki, ar viņiem ir patīkami sarunāties, patīkami atrasties vienā telpā,” uzsver Raivis, piebilstot: “Man vispār cilvēkos patīk vienkāršība, ka viņi “nezīmējas”, neizceļ sevi kā pārākus par citiem. Tas man svarīgi arī draugos. Piemēram, lai cik turīgi viņi ir (un daudzi tādi ir), viņi visi ir vienkārši cilvēki.”

Raivis stāsta, ka, lai varētu pilnvērtīgi izdarīt savu darbu, nepieciešams, lai ar pacientu izveidotos kontakts. “Man vispirms ir jāizrunājas, jānoskaidro problēmas, jānomierina. Jo bieži vien daudziem pacientiem ir bail no zobārsta. Es nezinu, kas viņiem pirms tam sadarīts, kādus šausmu stāstus ir saklausījušies, taču daudzi pie zobārsta ierodas pārbijušies. Nezinu, no kā viņi baidās, es strādāju tā, lai pacienti pie manis nāktu atpūsties!” uzsver zobārsts un pēc mirkļa smejoties piebilst: “Lai gan, godīgi sakot, pirmo reizi vizītē pieņemot kādu sabiedrībā pazīstamu personu, baidos es. Ne gluži baidos, bet izjūtu bijību – kā nu mums tagad sanāks, kā būs. Bet, uzsākot sarunu, atklājas, ka bijībai nav iemesla, man pretī ir sirsnīgs un vienkāršs cilvēks.”

Dod cilvēkiem cerību

Pirms četriem gadiem Raivis Sietnieks uzsāka labdarības akciju, par ko ideja radās Ziemassvētkos, vakariņojot ar draugiem. “Tovakar rakstījām apsveikumu kartītes vientuļiem cilvēkiem pansionātos, izsūtot tieši viņiem personiski veltītus laba vēlējumus. Un tad iešāvās ideja, ka varētu atrast kādu pansionātu, kura klientiem es varētu palīdzēt ar zobu problēmām. Izvēlējos palīdzēt tiem, kam nav piederīgo, kam nav neviena, kas varētu atbalstīt,” stāsta Raivis.

Viņš uz pansionātu brauca brīvdienās vairākas nedēļas pēc kārtas. “Līdzi bija pamatīgs ekipējums ar instrumentiem, lai izdarītu visu maksimāli iespējamo, ko var paveikt bez urbja. Jo patiesībā šiem cilvēkiem zobu stāvoklis ir tik dramatisks, ka ar urbi tur neko saglābt vairs nav iespējams, – vien sapuvušas saknes, kuras, visticamāk, arī rada sāpes,” atceras Raivis, turpinot: “Tā bija interesanta pieredze. Vispirms izrāvu neglābjami bojātos zobus, tad pēc kāda laiciņa braucu vēlreiz un vēlreiz, lai saprotezētu. Un katru reizi cilvēki mani sagaidīja jau pie pansionāta! Pat ziemā – sniegā un salā – viņi stāvēja ārā un gaidīja! Dažreiz pat bija sarīkoti koncerti!”

Zobārsts ar saviem laimīgajiem pacientiem – aprūpes nama senioriem. (Foto: no privātā arhīva)

Aprūpes centros piedzīvotais Raivim licis aizdomāties par cilvēka dzīves trauslumu – kā mēs katrs dzīvojam, kas ar mums katru var atgadīties dzīves nogalē. “Šie cilvēki taču cēluši šo valsti, bet nu viņiem nav pat zobu, lai varētu normāli paēst! Man ne reizi vien jautāts, kāpēc braucu uz tiem pansionātiem... Vienkārši uzskatu, ka arī tur esošie ir pelnījuši labāku dzīvi,” emocionāli atbild ārsts. “Ne vienmēr viss ir mērāms naudā. Protams, man tā ir svarīga, bet... Varbūt es baidos no vecuma, varbūt negribu tā novecot un piedzīvot tādu likteni. Bet, visticamāk, tas ir emociju dēļ, ko gūstu, redzot laimi šo cilvēku acīs, kad viņi tiek pie protēzēm, kad beidzot var sakošļāt ēdienu!”

Šovos redzētais

TV ekrānos Raivis Sietnieks vispirms parādījās, labojot zobus "Slavenības. Bez filtra" spīdeklim Amunai Dāvim, tad sekoja šovs "Operācija: Jauna dzīve" un projekts "Caur ērkšķiem uz..."

“Nav tā, ka es rautos uz šiem šoviem, es negribu būt visos šovos. Citādi vēl padomās, ka man nav cita, ko darīt! Bet man ir, ko darīt! Turklāt ļoti daudz! Taču, piemēram, runājot par "Ērkšķiem", man palūdza palīdzēt vienai no dalībniecēm. Es piekritu,” uzsver zobārsts, atklājot, ka pats ir ekstrēmo pārvērtību šova idejas autors. “Es to savā galvā kulstīju vairākus mēnešus, naktīs skatījos līdzīgus šovus, kas jau bijuši Amerikā, sāku sarunas ar potenciālajiem producentiem, jo pats no TV šovu veidošanas neko nesaprotu – es māku labot zobus! Vērsos pie jomas profesionāļiem, taču visi uzrunātie bija diezgan skeptiski – kādam nebija personiskas dzirkstelītes šādam projektam, kāds brīdināja, ka nekas nesanāks, jo televīzijām nav naudas, ka pandēmijas dēļ vispār nekas nenotiek...” atceras zobārsts.

Taču Raivis nepadevās, viņš neticēja, ka tiešām tā var būt, ka nekas nenotiek. “Uzrunāju estētiskās medicīnas klīnikas, kas gribētu šajā projektā iesaistīties, atsaucās dakteris Eduards Jurševics. Un tad ieteica producenti Aiju Strazdiņu – tā bija mana laimīgā loze, jo jau pēc pāris minūšu sarunas sapratu, ka viņa būs īstā! Un tā arī bija!” par šovu "Operācija: Jauna dzīve" teic Raivis.

Ģimenes dzīvi upurē darbam

Bet pa kuru laiku viņš to visu paspēj? Turklāt, skatot Raivja fotogrāfijas sociālajos tīklos, nevar nepamanīt, ka viņš ir lieliskā fiziskā formā, apmeklē sporta zāli, iecienījis kalnu slēpošanu. Kad ārsts vēl atrod laiku fiziskām nodarbībām un saviem vaļaspriekiem?

“Darba diena man ir no rīta līdz vakaram, tāpēc tās ir vēlās vakara stundas, kad dodos uz sporta zāli. Man ir fantastisks treneris, kurš mani padzen uz priekšu, jo ar paša motivāciju vien ir par maz. Ja man nebūtu trenera, ar kuru esmu sarunājis konkrētu laiku treniņam, tad gan jau izdomātu visdažādākos iemeslus, lai nesportotu,” atbild zobārsts, turpinot: “Daudzi man prasa, kur es vakaros ņemu enerģiju sportošanai, bet man jau nav citu variantu – nekādi nespēju to darīt no rītiem pirms darba. Nu nav manos spēkos piecelties pāris stundu agrāk, lai dotos uz sporta zāli. Man vajag izgulēties, no rīta uztaisīt kafiju un tad minūtes piecpadsmit sēdēt un baudīt. Tas ir vienīgais, uz ko esmu spējīgs no paša rīta.”

Ģimenes dzīvei Raivim neatliek laika: “Kaut kā nav sanācis satikt savas dzīves īsto cilvēku. Bet neesmu arī apzināti meklējis. Šobrīd jūtos labi tā, kā ir. Un, ja man būtu pilnvērtīga ģimenes dzīve, diez vai man atrastos laiks visam tam, ko daru. Nu nav maizītes bez garozas!”

