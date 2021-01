"Es zaudēju pusi asiņu": Hjū Hefnera atraitne plastikas operāciju dēļ gandrīz šķīrusies no dzīves

47 Foto Hjū Hefnera atraitnes Kristalas Hefneres smalkā dzīve +43 Skatīties vairāk

Kristala ar Hjū Hefneru apprecējās 2012. gadā. Neraugoties uz 60 gadu lielo vecuma starpību, abi kopā jutušies laimīgi. “Playboy” dibinātājs mūžībā devās pirms trim gadiem. Sabiedrības dāma smagi pārdzīvojusi sava mīļotā vīra nāvi. Tagad Kristela atklāti pastāstījusi par savu ceļu pretī nevainojamam izskatam.

Aizvadītajā gadā jaunā sieviete izšķīrusies par labu kārtējai plastikas operācijai, kas viņai varēja beigties traģiski. Kristala bija par mata tiesu no nāves, kad viņai veica tauku transplantācijas operāciju. Šīs ķirurģiskās manipulācijas laikā atsūknē tauku šūnas no vienas ķermeņa daļas un ievada citā ķermeņa zonā. Parasti sievietes šo operāciju izmanto, lai palielinātu krūtis vai mainītu to formu.

Kristelai no sākuma izņēma krūšu implantus, bet pēc tam viņa vēlējās mainīt krūšu formu ar savu pašas taukaudu transplantācijas palīdzību. Kristala zaudēja ļoti daudz asiņu. Tik liela asins zuduma dēļ Hefnera atraitnei nācās veikt steidzamu asins pārliešanu. Šie biedējoši notikumi norisinājās aizvadītā gada oktobrī, bet tikai tagad “Instagram” zvaigzne nolēmusi atklāti pastāstīt par pārciesto.

“Es zaudēju pusi asiņu, kā rezultātā nonācu slimnīcā un man veica asins pārliešanu. Kopš šī brīža es pamazām atlabstu. Tagad varu pateikt, ka beidzot ar mani viss ir kārtībā,” precizējusi Kristala.

Jaunā sieviete apliecinājusi, ka tagad un turpmāk aktīvi popularizēs dabiskumu. Taču viņa ir pateicīga par liktens doto mācību, ko saņēmusi. Pēc Kristalas domām mūsdienu priekšstatiem par skaistumu ir postoša ietekme uz sievietēm. Viņas sava izskata dēļ mokās ar kompleksiem un sapņo nokļūt zem plastikas ķirurga skalpeļa.

“Desmit gadus mana pašcieņa balstījās tikai uz to, cik labi izskatās mans ķermenis. Es varēju pelnīt un saņemt naudu tikai ar savu izskatu,” ar rūgtumu secina modele.