"Double Faced Eels" mūziķis Reinis Straume gatavojas tēva lomai

"Beidzot Lindai ir lielāks vēders nekā man," sociālās saziņas tīklā "Facebook" ierakstījis Reinis, publiskojot kopbildi ar sievu.

Savukārt mūziķa sieva Linda, ievietojusi "Instagram" tādas pašas foto, pierakstījusi: "Gatavi jaunam piedzīvojumam! 🧸 Excited? Yes. Scared? Also yes." Liekot noprast, ka pāris ir gan satraucies, gan nobijies, gaidot pasaulē jaunas dzīvības nākšanu.