Atklājies, ar ko aizņemta hercogiene Ketrīna, kad vīrs un bērni guļ

Pirms pandēmijas sākuma Kembridžiem vienmēr patika rīkot vakariņas draugiem, kas dzīvo netālu no viņiem Norfolkā. Viesu sagaidīšana bija karalienes Elizabetes II mazdēla pārziņā. Tajā pašā laikā tieši Ketrīna rūpējas par to, lai viņu mājās Anmerholā vienmēr valdītu draudzīga ģimeniska atmosfēra.

“Viņiem ir skaistas, viesmīlīgas mājas. Tur nav ne miņas no smacīgas pils atmosfēras. Jums jau pie durvju sliekšņa piedāvās tasīti tējas – un to, visticamāk, pagatavos Viljams,” pastāstījis kāds no ģimenes draugiem.

Viņš arīdzan atklājis, ar ko nodarbojas hercogiene brīvajā laikā. Izrādās, ka dienas noslēgumā britu karaļnama mantinieka mīļotā vingrinās nākamajai Lielbritānijas karalienes lomai. Taču plašākai publikai nekad nebūs lemts redzēt šo procesu.

Taču ir viegli iztēloties, ka Ketrīna skatās videoklipus vietnē "YouTube" vai pēta produktus interneta veikalos. Ģimenes paziņa izpļāpājies par hercogienes aizraušanos - izrādās, Ketrīna līdzīgi kā daudzas sievietes, aizraujas ar dažādu pamācību skatīšanos tiešsaistē un iepirkšanos internetveikalos. “Kamēr vīrs un bērni guļ, Ketrīna var veltīt laiku sev. Viņa labprāt skatās grima meistarklases un frizūru veidošanas pamācības, kā arī iepērkas tiešsaistē,” slavenību žurnālam “People” atklājis paziņa.

