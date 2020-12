Pieci darbinieki iesniedz atlūgumus pēc tam, kad Toms Krūzs atkārtoti izgāž dusmas

30 Foto Toms Krūzs filma “Neiespējamā misija 7” uzņemšanas laukumā 2020. gada novembrī Romā +26 Skatīties vairāk

Tiek ziņots, ka pieci filmas “Neiespējamā misija 7” komandas cilvēki iesnieguši atlūgumus pēc tam, kad Toms Krūzs zaudējis savaldību un rupji izlamājis savu komandu.

Otrais konflikts izcēlies par Covid-19 ierobežojumu neievērošanu. Aktieris pamanījis divus no savas komandas cilvēkiem stāvam pie monitora tuvāk par diviem metriem vienam no otra, un sācis uz viņiem histēriski kliegt un lamāties “trīsstāvīgiem” vārdiem. To klātienē redzējuši un dzirdējuši vēl 50 darbinieki. Kāds no tiem šo kliegšanu ierakstījis, ko vēlāk internetā publiskojis izdevums “The Sun”.

Kāds no komandas cilvēkiem laikrakstam norādījis, ka jau pēc pirmā dusmu izvirduma vairāki darbinieki izteikuši vēlmi pamest darbu: “Pirmais konflikts bija liels, bet pēc tā nekas nav norimies.”

“Spriedze filmēšanas laukumā auga mēnešu garumā un šis bija “pēdējais piliens”. Tā, kā viss nonāca publiskā telpā, tas tikai vairoja dusmas un vairāki darbinieki tagad ir iesnieguši atlūgumus.”

20 Foto Toms Krūzs ierodas Londonā ar melnu helikopteru +16 Skatīties vairāk

“Toms Krūzs vairs nevarēja izturēt pēc visa paveiktā, lai vispār varētu turpināt filmēšanu. Viņš jūtas sarūgtināts, ka pārējie to neuztver tik nopietni, kā viņš pats. Galu galā viņš ir atbildīgs par visu pieļautajām kļūdām.”

Atgādināsim, ka, pamanot divus darbiniekus, kas uzņemšanas laukumā stāv pie monitoriem, neievērojot distanci, aktieris sāka kliegt un lamāties, apsūdzot viņus “visas Holivudas pasaules apdraudēšanā pandēmijas laikā”.

Kliedzot Toms Krūzs piedraudējis visai radošajai komandai, ka ikviens no viņiem zaudēs darbu, ja neievēros Covid-19 stingrās drošības prasības.

“Es nevēlos kaut ko tādu redzēt vēlreiz! Nekad! Ja neklausīsiet, jūs būsiet atlaisti. Ja es vēlreiz redzēšu jūs to neievērojam, pie velna, esat atlaisti!” – histēriski uz abiem noteikumu pārkāpējiem kliedza Krūzs.

“Ja vēl kāds komandā to atļausies – ar to būs viss, ar tevi un tevi arī. Un, tu, neiedomājies pie velna, kaut ko tādu vēlreiz izdarīt!” – atkārtojoties savos vārdos un piedraudot visiem, paceltā tonī lamājās Krūzs.

34 Foto Toms Krūzs laižas lejup no Vīnes operas jumta +30 Skatīties vairāk

Aktieris kliedzot apgalvoja, ka “katra studija” Holivudā gaida, lai redzētu, kā viņam sokas ar darbu pie filmas pasaulē tik sarežģītā laikā, lai varētu ņemt no viņa priekšzīmi un turpināt paši savu darbu.

Vasarā parādījās runas, ka Toms Krūzs uzsācis celt no koronavīrusa brīvu ciematu pamesta lidlauka teritorijā Anglijā, kurā aktieri un radošā komanda dzīvotu uz vietas kā savā mazā pasaulītē. Dzīvojot šādā nošķirtā vidē aktieris cer pasargāt sevi un pārējo komandu no koronavīrusa, un tajā pašā laikā sniedz iespēju turpināt darbu.

“Es vakarā runāju pa telefonu ar katru studiju, apdrošināšanas kompānijām, producentiem, un viņi raugās uz mums, ņem piemēru no mums, lai radītu savas filmas,” kliedza Krūzs.

“Mēs radām tūkstošiem darbavietu, jums sū**brāļi.”

Turpinājumā viņš uzstāja, ka “šīs sasodītās industrijas nākotne” ir tas, par ko viņš domā dienu un nakti.

“Neiespējamā misija” nav vienīgais Holivudas projekts, kuru martā pēc karantīnas ieviešanas atcēla un nenoteiktu laiku, bet darbs pie kura atsācies gada otrajā pusē.

Cik noprotams, visi radošās komandas cilvēki nēsāja sejas aizsargmaskas, taču Toms Krūzs dusmās “uzsprāga” tikai par to, ka divi no darbiniekiem stāvēja viens otram tuvāk par diviem metriem, kad skatījās monitorā.

Lai ievērotu visas Covid-19 drošības prasības un nodrošinātu filmēšanas laukumā maksimāli drošu vidi, Krūzs esot piešķīris vairāk nekā 670 000 ASV dolāru pats no saviem līdzekļiem, informē ārvalstu prese. Darbs pie filmas šogad pandēmijas dēļ ticis atcelts jau vairākas reizes. Ja šobrīd viss norisināsies pēc plāna, tad franšīzes septītā filma uz ekrāniem nonāks 2021. gada novembrī.