Arhibīskaps Jānis Vanags atzīstas, ka piepelnījies Centrālajā stacijā

Ordinācijas 35. gadadienā, saņemdams skaistus ziedus no kolēģiem, arhibīskaps Jānis Vanags padalījās atmiņās par to, kā sākās viņa mācītāja gaitas.

“Pusgadu iepriekš man nācās aiziet no ķīmijas skolotāja darba Rīgas 31. vidusskolā. Strādāju par notekūdeņu hlorētāju Mārkalnes sūkņu stacijā un mazgāju logus Rīgas Centrālajā stacijā. Tādos darbos tolaik bija daudz kristiešu. Taču strādāt divos darbos nebija atļauts. Mani pieķēra un lika izvēlēties vienu vai otru. Atceros, termiņš bija līdz 8. decembrim. Tā bija sāpīga izšķiršanās. Logus mazgājot, varēja nopelnīt, bet Mārkalnē bija daudz laika lasīt grāmatas un gatavoties eksāmeniem Teoloģijas seminārā, ko tolaik sauca par Akadēmiskajiem teoloģiskajiem kursiem. Izsamisu, bet nespēju pieņemt lēmumu. Un tad saņēmu ziņu no Konsistorijas – 1. decembrī ir nolemts mani ordinēt un 8. decembrī jāsāk kalpot Saldus, Skrundas, Lutriņu un Gaiķu draudzēs. Tā Dievs mani atbrīvoja no svārstīšanās un grūta lēmuma,” sociālajā vietnē "Facebook" vēstīja Jānis Vanags.

