Princis Viljams ar sievu hercogieni Ketrīnu centies iepriecināt bērnus skolā Skotijā, sarūpējot viņiem īstu ziemeļbriežu apciemojumu. To negatīvi vērtējusi dzīvniektiesības sargājošā organizācija PETA. (Foto: Andy Commins/WPA Pool/Shutterstock/ Vida Press) 134 Foto

Princi Viljamu un hercogieni Ketrīnu kritizē par ziemeļbriežu pārsteiguma organizēšanu skolā

Princis Viljams un hercogiene Ketrīna organizējuši, lai viņu karaliskās vizītes laikā Skotijā skolā pie bērniem un skolotājiem ierastos trīs īsti ziemeļbrieži. Par to viņi izpelnījušies bargu kritiku no dzīvniektiesību aizstāvjiem. Savukārt citi pārim pārmetuši, ka pandēmijas laikā ceļošana no Anglijas uz Skotiju nebija prātīga doma, to vajadzējis atcelt.