Blogere vēlējās skaistu foto, bet viens nepareizs solis, un kritiena video kļuva par soctīklu hitu

Baudot skatus Karidžini Nacionālajā parkā, Aleksa nolēma uzkāpt klintī un uzņemt iespaidīgu fotogrāfiju. Meitenei mugurā bija īsa balta kleita, un viņa uzmanīgi kāpa pa nogāzi. Tomēr, kad blogere vēlējās pagriezties kameras virzienā, viņa nenoturējās un uz vēdera nošļūca pa klints sienu. Kritiena brīdī uzrāvās arī kleita, skatītājiem atsedzot vairāk nekā nepieciešams.

Aleksa savus sekotājus iepriecināja ar skaistiem Austrālijas dabas foto. (Foto: Instagram)

Video tika publicēts "Instagram" profilā "Influenceri savvaļā", kur tas ieguvis jau vairāk nekā 86 tūkstošus "patīk". Daudzi soctīkla lietotāji ir norūpējušies par blogeres veselību un domāja, ka viņa guvusi ievainojumus. Tomēr citi skatītāji to uztvēra ar smiekliem un smaidu, pārmetot meitenei, ka viņa uzņemas šādu risku, lai piesaistītu citu cilvēku uzmanību.

Aleksa Bakstere savu ceļojumu pa Austrāliju dokumentēja sociālajos tīklos. (Foto: Instagram)

"Ak, Dievs, uz to ir sāpīgi pat skatīties," liecina viens no komentāriem.



"Es ceru, ka viņa nesavainojās, bet tas ir labākais, ko esmu redzējusi," vēsta cits komentārs.



"Varu to skatīties stundām ilgi," liecina vēl kāds komentārs.



Komentāros blogere atzinās, ka nožēlo savu lēmumu kopš brīža, kad sāka kāpt klintī. Tomēr viss beidzies labi, jo tikusi cauri ar zilumu uz ceļa.