Noklausies - ar romantisku hitu "Tālāk ir tuvāk" fanus iepriecina Ivo Fomins

Ivo šī gada populārākā dziesma “Lai jau deg” paspējusi iekarot radiostaciju un dziesmu aptauju topu virsotnes. Gluži likumsakarīgi, ka nākamā dziesma ir romantiskāka un stāsta par attālumu, kurš nevis vieno, bet bieži vien saista cilvēkus vēl vairāk.

Ivo Fomins saka: “Cilvēki, kuri patiesi mīl viens otru, ir nešķirami. Nopietni. Lai cik tālu mēs viens no otra arī neatrastos, ir kaut kādas neizskaidrojamas saites, kuras mūs tur pie mīļotā cilvēka. Bieži vien tieši no attāluma tu redzi, cik patiesībā ļoti kāds ir ar tevi. Šoreiz gribējās mazliet “maigāku” skanējumu, tāpēc uzticēju dziesmu miksēt Gintam Stankevičam, kurš šajā ziņā jau daudzus gadus, manuprāt, ir viens no labākajiem."