Britnija Spīrsa un viņas draugs šokējuši fanus

Hita “Baby One More Time” izpildītājai 2020. gads nav bijis no vienkāršākajiem. Viņa zaudējusi tiesas prāvā savam miesīgajam tēvam Džeimijam Spīrsam, kura aizbildnībā dzīvo jau divpadsmito gadu, un tiesa nav gatava tajā neko mainīt.

Fani pārdzīvo par savas iemīļotās dziedātājas likteni, jo viņas ieraksti sociālajos tīklos izskatās samērā dīvaini un visai vienveidīgi. Tiesa, pirms savas dzimšanas dienas Britnijai izdevās mazliet atslābināties un baudīt atpūtu kopā ar mīļoto vīrieti eksotiskajā Maui salā.

Popzvaigzne savā jubilejā “Instagram” kontā publiskojusi mīlīgas bildītes. Divu dēlu māmiņa tajās redzama savā iemīļotajā ģērbšanas stilā. Viņa bija tērpusies miniatūrā baltā topiņā ar rozā punktiņiem. Tas akcentēja dziedātājas juteklisko dekoltē, kā arī atsedza labi trenēto vēderpresi. Pie miniatūrā topiņa Spīrsa pieskaņojusi īsus gaiši pelēkus šortiņus, kas cieši piegulēja viņas sportiskajiem gurniem.

Popzvaigzne ieklausījusies sekotāju padomos un sākusi rūpīgāk izturēties pret saviem matiem. Par godu svētku fotosesijai Britnija matus bija glīti sakārtojusi un zeltainās cirtas mirdzēja uz viņas pleciem un dekoltē.

Dziedātāja Džastina Timberleika bijusī mīļotā meitene izvēlējusies neuzkrītošu sejas dekoratīvo kosmētiku. Viņa akcentējusi uzacis, izmantojusi brūnas acu plakstiņu ēnas, skropstu tušu un acu kontūrzīmuli. Vaigiem piešķirts nedaudz sārtuma, bet lūpām uzklāts rozā lūpu spīdums.

Britnijas draugs un fitnesa treneris Sems Asghari vienā no fotogrāfijām piegājis savai mīļotajai. Viņš tik tikko ar roku skar viņas seju, un dziedātāja smaida, atbildot mīļotā pieskārienam. “Apsveicu sevi dzimšanas dienā,” komentārā pie fotogrāfijas ierakstījusi Britnija.

Otrā fotogrāfijā Sems maigi skūpsta gaviļnieci uz vaiga, kamēr estrādes zvaigzne koķeti lūkojas sāņus. Šajā attēlā redzama dziedātājas vienīgā rotaslieta, kas pieskaņota pie šī tērpa, – melns čokeris.

Fanus izbrīnījis dziedātājas pirmais ieraksts sociālajos tīklos. Viņiem nepatīk, ka Sems Britniju burtiskā nozīmē tur aiz galvas. “Man paliek neomulīgi, skatoties uz šo fotogrāfiju”, “Viņa roka mani satrauc”, “Viņš izskatās agresīvi noskaņots”, “Tu nopietni? Izskatās, ka viņš gribētu tevi nožņaugt! Bēdz, Britnij! Daudz laimes dzimšanas dienā, bet bēdz!”, “Viņš mani biedē”, “Izskatās pēc vardarbības ģimenē”, “Viņš tevi izmanto!” – šī ir tikai daļa no fanu atstātajiem komentāriem pie Britnijas Spīrsas divdomīgi vērtētās fotogrāfijas.

Taču fani nav arī aizmirsuši apsveikt Britniju viņai svarīgajā dienā. “Daudz laimes, Brit!”, “Mēs vēlam tev bezgalīgu laimi!”, “Viņa ir eņģelis!”, “Sūtām tev šodien daudz mīlestības”, “Skaistule”, “Tu esi brīnišķīga”, “Prieks tevi redzēt laimīgu”, “Ceram, ka tev šodien ir satriecoša diena” – novēlējuši sekotāji.

Taču dažus vērīgākos samulsinājušas divas lietas. Abas ziņas publiskotas dažas stundas pirms dziedātājas dzimšanas dienas iestāšanās. Turklāt fani atklājuši, ka Britnija jau jūlijā publicējusi fotogrāfijas no šīs sērijas. Taču tajās viņa pozēja bez Sema.