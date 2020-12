Hercogieni Ketrīnu un princi Viljamu varētu šogad izslēgt no to loka, kas viesojas pie karalienes Ziemassvētkos

Karaliene Elizabete II un princis Filips 73. kāzu gadadienā skata apsveikumu no mazmazbērniem - prinča Džordža, princeses Šarlotes un prinča Luisa. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Eksperti izteikuši domas, ka princim Viljamam ar sievu Kembridžas hercogieni Ketrīnu, iespējams, nāksies izlaist tradicionālo Ziemassvētku sagaidīšanu kopā ar karalieni, jo pāra trīs mazos bērnus varētu uzskatīt kā pārāk lielu risku.

Karaliene Elizabete II sasniegusi 94 gadu vecumu, bet viņas vīram Edinburgas hercogam princim Filipam ir jau 99 gadi. Cienījamā vecuma dēļ karaļpāris klasificējas jaunā koronavīrusa visaugstākajai riska grupai.

Karaliene Elizabete II ar princi Filipu viņa 99. dzimšanas dienā Vindzorā šā gada jūnijā. (Foto: BACKGRID/Vida Press/ Vida Press)

Turklāt princis Filips cieš no vairākām pastāvošām veselības problēmām un aizvadītā gada Ziemassvētku laikā pat tika hospitalizēts, vēsta izdevums “The Mirror”.

Saskaņā ar britu valdības izstrādāto “sava burbuļa shēmu”, karalienei ar vīru būs jāizvēlas tikai divu mājsaimniecību pārstāvjus, ar kuriem viņi šogad varēs kopā pavadīt laiku no 23. decembra līdz 27. decembrim.

Tas nozīmē, ka 37 gadus senā tradīcija, kad karaliene savā Sandringemas rezidencē pulcēja vienkopus visu kuplo radu saimi, izpaliks, jo tā paredzētu pārāk daudz kopā nedzīvojošu mājsaimniecības pārstāvju sanākšanu vienkopus, kas šogad netiek ļauts.

Tiek izteikti minējumi, ka Viņas Majestāte apspriedīsies ar citiem ģimenē, lai pieņemtu lēmumu, ko šogad aicināt pie sevis uz svētkiem.

Pēc ekspertu domām, maz ticams, ka lūgto viesu skaitā būs Kembridžas hercogu ģimene, jo viņu bērni – princis Džordžs (7), princese Šarlote (5) un princis Luiss (2) – iespējams tiks uzskatīti par potenciāliem vīrusa izplatītājiem, kas varētu apdraudēt gados vecos vecvecākus.

Kopš skolas atkalatvēršanas Kembridžu abi vecākie bērni apmeklē mācības klātienē.

“Viņi to izlems kopīgi apspriežoties. Pieņemts būs praktiskākais lēmums,” izdevumam “Daily Telegraph” norādījusi kāda no karaļnamam pietuvinātām personām, piebilstot, ka noteikti tiks ņemti vērā iespējamie riski, kas saistīti ar maziem bērniem, kuri skolā tiekas ar bērniem no citām ģimenēm.

Tiek izteikti minējumi, ka Viljams ar Ketrīnu un bērniem varētu pavadīt Ziemassvētkus kopā ar Midltonu ģimeni Berkšīrā. Tiesa, iepriekš izskanējusi informācija, ka Kembridžas hercogi pieņēmuši lēmumu nevest bērnus pie Kerolas un Maikla Midltoniem. Arī ierastā eglītes pušķošanas Midltonu mājās notikšos ar video zvana palīdzību.

Kerolai un Maiklam Midltoniem ir vēl divi bērni, neskaitot Ketrīnu, – Pipa Metjūsa un Džeimss Midltons. Tas nozīmē, ka no viena bērna un viņa ģimenes ciemošanās pārim tā vai tā būs jāatsakās, jo kopā nedrīkstēs pulcēties vairāk kā trīs mājsaimniecības.

Karaliene varētu izvelēties svētkus pavadīt kopā ar savu vecāko dēlu un troņmantnieku Velsas princi Čarlzu un viņa sievu Kornvolas hercogieni Kamillu, kas būtu viena no divām Majestātei pieļaujamajām izvēlēm.

Tas gan nozīmēs, ka hercogiene Kamilla nevarēs svētkos apciemot abus savus bērnus un viņu ģimenes. Otra ģimene, ko Elizabete II varētu aicināt pie sevis, ir viņas jaunākais dēls princis Edvards ar sievu Veseksas grāfieni Sofiju un viņu bērniem lēdiju Luīzi (16) un vikontu Severnu (12).

Princis Edvards un viņa ģimene tiek uzskatīta par ticamāko iespēju pievienoties karalienes “burbulim”, jo viņa vecākajiem bērniem distancēšanās padodas labāk nekā gados jaunākajiem radiniekiem.

Sava “personīgā burbuļa” veidošanai karaliene varētu izvelēties arī savu vienīgo meitu princesi Annu vai dēlu princi Endrū, kuriem abiem ir jau pieauguši bērni un savas ģimenes, un attiecīgi svētkos nepievienotos.

Turklāt karalienei vēl ir jāizlemj, vai viņa turpinās uzturēties Vindzoras pilī, kur viņa ar vīru pavada otro karantīnas periodu, vai tomēr pārcelsies uz Sandringemas rezidenci, kā ik gadus Ziemassvētku brīvdienās.

Ja karaliene izvēlēsies otro variantu, maz ticams, ka sekos ikgadējā iešana uz Svētās Marijas Magdalēnas baznīcu Pirmajos Ziemassvētkos. Lai izvairītos no pūļa, šogad Ziemassvētku dievkalpojuma apmeklējums visticamāk tiks atlikts.

