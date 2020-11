Vents Armands Krauklis kāzu jubilejā saņem līdzjūtīgus jautājumus par... sievas romānu ar savu vietnieku

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", pierobežas pilsētā Valkā vietējo iedzīvotāju karstākais sarunu temats ir nevis Covid-19 pandēmija, bet gan novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa ģimenes dzīve, kas esot nonākusi uz izjukšanas sliekšņa. "Kas Jauns" skaidrojis, ko par to domā pats Valkas mērs.

No ģimenes draugiem par slepeniem mīlniekiem?

Pēc Valkā mutuļojošajām runām secināms – par Kraukļu pāra briestošās šķiršanās iemeslu tiek uzskatīta Venta kundzes Līgas iespējamā romantiskā satuvināšanās ar domes priekšsēdētāja vietnieku Viesturu Zariņu. Ļaužu runas par sānsoli domes augstākajos kabinetos ir, sākot no īsiem vēstījumiem, ka Kraukļa sieva aizgājusi pie jaunāka atraitņa, un beidzot ar detalizētiem “aculiecinieku” stāstiem par konkrētām vietām, kur uz slepeniem randiņiem dodas iespējamie mīlnieki. Valsts iestādēs ierēdņi pat pauž pārliecību: tiklīdz būs noslēgušās 2021. gada pavasarī gaidāmās pašvaldību vēlēšanas, Līga precēšoties ar Viesturu.

Kraukļu ģimenei ar Zariņu jau ilgāku laiku esot draudzīgas attiecības, bērni esot draugi, un, kā redzējuši garāmgājēji, pat nesen, kad domes priekšā mēra sieva ar šampanieti apslacīja savu jauniegādāto balto mersedesu, klāt bijis un priecājies gan vīrs Vents, gan viņa vietnieks Viesturs, kuram 2019. gada vasarā pēkšņi nomira sieva, atstājot viņu vienu ar diviem maziem dēliem. Vārdu sakot, kā apgalvo vietējie, Valkā cita aizraujošāka sarunu temata beidzamo mēnešu laikā faktiski neesot.

Valkas mērs Vents Armands Krauklis vairākus gadus plecu pie pleca strādājis ar novada domes priekšsēdētāja vietnieku Viesturu Zariņu (no kreisās), kuram nu piedēvē ciešākas attiecības ar Venta sievu Līgu.

Krauklis: “Man jau vairāki cilvēki ir prasījuši un teikuši...”

Sazinoties ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, arī viņš apstiprina – šīs runas viņam nav jaunums. “Man jau vairāki cilvēki ir prasījuši un teikuši... Bet nu cilvēkiem patīk ik pa laikam radīt stāstus. Lai runā! Tas ir “mazpilsētu šarms”. Par sevi stāstus klausos visu mūžu; cilvēki visu daudz labāk par mani zina jau, kopš esmu mūziķis, pēc tam kā uzņēmējs un mērs. Varu tikai apbrīnot cilvēku fantāzijas – vienmēr visi zina gan par mani, gan par ģimeni, gan par īpašumiem vai darījumiem, politiku...” mierīgi, taču ar jūtamu ironiju saka Vents Armands Krauklis.

Jautāts, vai šo tematu apspriedis arī ar savu vietnieku Viesturu Zariņu, Vents uzskata, ka tas nebūtu korekts solis no viņa puses. “Neesmu ar savu vietnieku par šīm baumām runājis. Uzskatu, ka tas diez vai būtu pareizi darīts, jo viņš tomēr ir diezgan melanholiskā noskaņojumā kopš sievas nāves un parasti ļoti jūtīgi uztver kaut kādas tādas lietas. Ar viņu, manuprāt, nebūtu prātīgi par to runāt. Bet katrā ziņā viņam jau arī ir “pielaulāta” puse pilsētas!” pasmaida Vents Armands Krauklis.

Varbūt baumas radušās priekšvēlēšanu vēsmās? “Es, godīgi sakot, vispār par to tā nedomāju. Bieži vien jau pietiek ar kādu situāciju... Vienu brīdi, kad Līga mainīja automašīnas, viņa brauca ar Viestura auto. Viņam ir divas, un mēs sarunājām, ka Viesturs aizdos vienu, kamēr Līgas iepriekšējā tiek savesta kārtībā pārdošanai. Un Līga pa to laiku pa Rīgu meklēja jaunu mašīnu. Varbūt kaut kā tā šīs runas ir aizsākušās. Pats esmu tāds cilvēks, kurš nezina un neinteresējas, “kurš ar ko”, kas kam pieder. Man ir pilnīgi cits interešu loks. Līdz ar to arī šādas runas mani, godīgi sakot, neskar, un tas man nekad nav licies uzmanības vērts. Vienīgi tas, ka daži cilvēki tā mazliet satraukti ir man jautājuši, – tā tiešām ir bijis,” atzīst Valkas mērs. Ar sievu gan Vents aprunājies par pilsētu pārņēmušajām tenkām, un abi secinājuši – laiks visu saliks pa plauktiņiem.

Bildinājums un laulāšanās maģiskos datumos

Pēc četrarpus gadu ilgas pazīšanās Vents Armands Krauklis izredzēto bildināja maģiskajā 10.10.10., bet laulājās abi 11.11.11.

Līga par Ventu ir 19 gadu jaunāka. Precoties vīram bija 47, Līgai – 28 gadi. Abi iepazinās piecarpus gadu pirms kāzām. “Gadu starpību nejutām, kad iepazināmies, un nejūtam arī tagad. Esam uz viena viļņa. Kopā esam uzbūvējuši ērtu ģimenes māju un sakopuši diezgan mežonīgu stūrīti,” par līdzšinējo ģimenes dzīvi saka Krauklis.

“Šie bijuši ļoti labi, harmoniski gadi, kas paskrējuši ļoti ātri. Kāzu dienā parasti divatā aizejam uz restorānu, bet vakarā ar bērniem dodamies uz Lāčplēša dienas pasākumu. Pēc tam kopā ar vedējiem iedzeram glāzi šampanieša. Tā bija arī šoreiz,” par devītās kāzu gadadienas atzīmēšanu stāsta Vents.

Sieva mersedesu nopirkusi pati

“Jau labu laiku Līga vēlējās mazāku, ekonomiskāku un elegantāku automašīnu. Kamēr atvasēm vajadzēja lielos, drošos bērnu sēdekļus, to nevarēja īstenot. Tagad Dārtai Martai vajag tikai bērnu sēdeklīti, tāpēc Līga pārdeva "Audi Q7", pati atrada un iegādājās baltu mersedesu. Ar savu pirkumu ir ļoti apmierināta,” stāsta Vents Armands Krauklis, noraidot ļaužu minējumus, ka balto "Mercedes-Benz" automašīnu kundzei sarūpējis kā dāvanu kāzu gadadienā.

