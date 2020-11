VIDEO: "Ērkšķos" top ģeniāls biznesa plāns - eko cigarešu ražošana no burkānu mizām un rožlapiņām

Viesojoties Dobeles un vēlāk arī Talsu pusē, dalībnieki ļausies "sazemējumam" un mistiskiem rituāliem, noslēdzot attiecības ar bijušo "es", un “programmējot” veiksmīgu nākotni. Iespējams, tieši jaunapgūtās prasmes rosinās vienu no šova dalībniecēm - trakulīgo Ināru - uz īpaši radošām atklāsmēm. Pēc vienas no nodarbībām viņai radīsies unikāla ideja, kuras īstenošanai jaunā dāma steigsies pat rakstīt biznesa plānu, cerībā piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Un kā nu ne – viņa ir pārliecināta, ja ne Latvijā, tad kādā citā valstī viņas ideju noteikti novērtēs!

Topošā uzņēmēja ir apņēmusies atvērt rūpnīcu un ražot bioloģiskas cigaretes no termiski apstrādātām burkānu mizām, rožlapiņām un kumelītēm. “Ir mīts, ka cilvēki ir atkarīgi no nikotīna. Pārsvarā visi ir atkarīgi no procesa. Ja tu vari pīpēt kaut ko bioloģisku, nevis to, kas satur darvu un nikotīnu, tad tu vienkārši izbaudi to procesu," spriež Ināra, piebilstot, ka cigaretes negrasās ražot milzīgos apmēros un sākotnēji vairāk mērķēt tieši uz Latvijas tirgu.

Šajā šova sezonā smēķēšana un kaitīgā ieraduma atmešana ir īpaši aktuāla tēma – liela daļa no dalībniekiem kolektīvi apņēmušies atteikties no pīpēšanas vai krietni samazināt dienā izsmēķēto cigarešu apjomu. Tiesa, ja, piemēram, Laurai tas izdevies un sieviete jau kopš projekta sākuma nesmēķē, Ināra, kurai radusies šī lieliskā ideja, no kaitīgā ieraduma atteikties nav gatava. Šovakar arī gaidāms jauns pavērsiens Edgara un Ingas attiecībās, kā arī kārtējā izbalsošana – kurš no dalībniekiem dosies mājās šoreiz?