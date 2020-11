"Tiklīdz es Tviterī uzzināju par konkrēto incidentu, es uzreiz pieņēmu lēmumu ievērot pašizolāciju. Jau pirms tam sabiedriskās vietās biju piesardzīgs - lietoju sejas maskas un ieturēju distanci," pauda Budze.

Viņš norādīja, ka pagaidām nekādus Covid-19 infekcijas simptomus nav novērojis un patlaban norit piektā diena kopš pasākuma "B Bārā Restorānā". Budze atzīmēja, ka, runājot ar mediķiem, uzzinājis, ka pirmie simptomi, ja ir notikusi inficēšanās ar jauno koronavīrusu, parādās piektajā un sestajā dienā, tomēr pašlaik dīdžejs par veselību nesūdzas.

Runājot par to, kāda bija pirmā reakcija uzzinot, ka ar Covid-19 inficēta persona apmeklējusi "B Bāru Restorānu", Budze pavēstīja, ka tā esot bijusi ļoti dabīga - dusmas un vilšanās par to, ka cilvēki tik bezatbildīgi izturas pret līdzcilvēkiem pandēmijas laikā.

Jautāts, kādi piesardzības pasākumi dīdžejiem bija jāievēro, lai sevi pasargātu no inficēšanās, DJ Rudd atzīmēja, ka patlaban kultūras un izklaides nozares darbība ir faktiski apturēta. Producents pastāstīja, ka pirms stājās spēkā stingrāki ierobežojumi, izklaides pasākumu norises vietās tika ievērota rekomendācija publiskās vietās nedejot, izmantot tikai 50% no telpas kapacitātes un ievērot savstarpējo distancēšanos.

"Dīdžeja vieta parasti un arī "B Bārā Restorānā" ir nedaudz atdalīta no pasākuma apmeklētājiem, lai var ieturēt distanci. Tomēr ir gadījumi, kad apmeklētājs pienāk pie dīdžeja un mēģina uzsākt sarunu," pauda producents.

Jauns.lv jau vēstīja, ka Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojis, ka persona, kura bija saslimusi ar Covid-19, 7.novembrī no plkst.21.30 līdz 24 apmeklēja "B Bārs Restorānu" Rīgā, Doma laukumā 2.

Visiem apmeklētājiem, kuri 7.novembrī apmeklēja "B Bārs Restorānu" minētajā laikā, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti elpceļu infekcijas slimības simptomi, ieteicams palikt mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

Kā aģentūrai LETA iepriekš norādīja restorāna vadītāja, saņemot vēsti no SPKC par Covid-19 inficētā klienta apmeklējumu, nekavējoties pašizolācijā nosūtīti četri restorāna darbinieki, kuri 7.novembra vakarā strādājuši un ir potenciālās kontaktpersonas. Saslimšanas pazīmju viņiem pašlaik neesot.

Tāpat restorāna vadītāja atzīmēja, ka restorāns, iestājoties ārkārtas situācijai, turpina darbu, izsniedzot saviem klientiem pasūtījumus līdzņemšanai. Restorāna darbinieki pēc gadījuma turpina darbu aizsargmaskās, aizsargvairogos, tāpat uzņēmums papildu aizsardzībai izvietojis norobežojošas sienas.

Kā liecina informācija "B Bāra" lapā sociālajā tīklā "Facebook", 7.novembrī apmeklētāji tika aicināti uz pēdējo pasākumu pirms stingrākiem ierobežojumiem, kas stājās spēkā 9.novembrī. "Paspēj satikties un izbaudīt B atmosfēru, B kokteiļus un B mūziku jau šodien B Bārā Restorānā plkst. 19:00-00:00," teikts ierakstā par pasākumu "The last one before lockdown". Kā liecina ieraksts "Facebook", pasākumā piedalījās DJ Rudd.