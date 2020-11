Oskars Lepers savu līdzību ar Leonardo di Kaprio uzskata par komplimentu

Viņu uz raidījumu aicinājis brālis – Rihards Lepers, kurš būs sarūpējis ne tikai sirsnīgus “paldies” vārdus un bērnības spilgtākās nebēdnības, bet arī kādu šokējošu pārsteigumu.

Brāļi Leperi raidījumā "Pasaki to skaļi". (Foto: Publicitātes)

Interesanti, ka publiskajā vidē abiem Leperu brāļiem ne reizi vien piedēvēta līdzība ar populāro Holivudas aktieri Leonardo di Kaprio, par ko Oskars nemaz nebēdājas: “Laba kompānija! Tas tiešām ir kompliments, ja tu esi līdzīgs Leonardi di Kaprio.”

Vaicāts, vai Oskaram ir svarīgs savs ārējais izskats, viņš atklāti saka - tas, vai izskaties labi, ir ciešā veidā saistīts ar to, kā jūties. “Izskats jau ir tās tavas sajūtas. Un to jau jūt pat radio ēterā. Jau tu jūties ļoti slikti, izskaties ļoti slikti un tev, piemēram, ir paģiras, tad arī cilvēki to sadzirdēs," sava aroda noslēpumos padalās Oskars.