Harijs un Megana meloja presei par Ārčija piedzimšanu

Princis Harijs un hercogiene Megana dēla piedzimšanu izvēlējās paturēt noslēpumā ilgāk nekā jebkuri citi jaunie vecāki britu karaļnamā. Pils nepaziņoja, ka Megana devusies uz slimnīcu, kā to darīja iepriekšējās reizēs, kad jaunajām karaliskās māmiņām sākās dzemdības. Oficiāls paziņojums izskanēja vien tad, kad jaunie vecāki ar dēlu jau bija droši nonākuši atpakaļ mājās.

Princis Harijs un Megana Mārkla daudz ko dara citādāk nekā pārējie karaļnama pārstāvji, un atšķirīgu pieeju viņi bija izvēlējušies, arī sagaidot pasaulē savu pirmdzimto – dēlu Ārčiju Harisonu.

Karaļnama vēsturnieks un biogrāfs, grāmatas “Battle of Brothers” autors Roberts Leisijs raksta, ka Harijs un Megana nav bijuši godīgi attiecībā uz presi (un karaļnama fanu tūkstošiem visā pasaulē), kad pienācis laiks paziņot par Ārčija piedzimšanu.

Lai gan Ārčijs nāca pasaulē pulksten 5:26 no rīta 2019. gada 6. maijā, pils par bērna piedzimšanu paziņoja vien divos pēcpusdienā. Turklāt, kad pils visbeidzot sniedza paziņojumu, tas bija nedaudz maldinošs, jo ļāva padomāt, ka Meganai tikko sākušās dzemdības, lai gan tajā laikā viņa ar Hariju un jaundzimušo jau bija atgriezusies mājās.

Kā zināms, šī rīcība ļoti saniknojusi Harija brāli princi Viljamu, kurš, sekojot senajai karaļnama tradīcijai, atradījis sabiedrībai katru no saviem trim bērniem vien dažas stundas pēc viņu nākšanas pasaulē. Harijs ar Meganu pieņēma apzinātu lēmumu ignorēt šo tradīciju (turklāt tas bija zināms vēl pirms bērna piedzimšanas, ka Saseksas hercogiene lauzīs seno tradīciju un ar bēbīti uz rokām, iznākot no slimnīcas nepozēs). Leisijs uzskata, ka viņu nelokāmā prasība pēc privātuma ir saistīta ar to, kā aizsaulē aizgāja Harija mamma princese Diāna.

“Harijs un Megana bija apņēmības pilni, ka viņu bērna pirmajai saskarsmei ar pasauli nevajadzētu būt saistītai ar nenormālajiem un letālajiem kameru zibšņiem, kas noveda nāvē Diānu,” raksta Leisijs.

Šis noteikti ir labs un, jāsaka, pamatots iemesls, kāpēc izvairīties no senām ģimenes tradīcijām.

