Par albuma tapšanu ansis saka tā: "Es šo albumu ierakstīju un saliku kopā līdz galarezultātam pats, un tas notika mazā (1.6x2m) treilera istabiņā ar laptopu, tumbām un mikrofonu, ko paspēju iekārtot tieši pirms marta ārkārtas stāvokļa."

"Tas ir pirmkārt veltīts man pašam, un, otrkārt, tādiem pašiem kā es, kas arī jau gadiem ir uzsēdušies "uz pašas spēcīgākās adatas" un zina, ka tas ir uz mūžu. Paldies jums!" - norāda reperis.

Viņš šo albumu iesaka klausīties no viena gala līdz otram, īpaši pirmajā reizē. "Vairāki no tiem, kas dzirdējuši šo albumu, to raksturo kā kaut ko ceļojumam vai izrādei (?) līdzīgu, tāpēc gribu, lai arī jūs to pirmoreiz izbaudāt tā, kā to ir paredzēts izbaudīt," viņš pauž.

Tikmēr anša veikumu atzinīgi novērtējuši daudzi, liecina ierakstu apjoms un saturs sociālajos tīklos. Lūk, dažas no atsauksmēm:

Ielecu haipa vilcienā, noklausījos #lielamāksla. LECIET VISI ŠAJĀ HAIPA VILCIENĀ ASAP!!!! — Ksenija (@and_kse) October 30, 2020

Ceturto reizi pēc kārtas klausos @ansishh #lielamāksla un nav sajūtas, ka ar to pietiks. Sātana rīmes, fiškas, bīti un vēstījums. Esmu uz pakaļas. — Toms Lūsis (@LusisToms) October 30, 2020

Labdien, vai jau dzirdējāt #lielamāksla? — akmansdievs! OUT RN (@prxmvc) October 30, 2020

Damn tāds siltums, kad spotify maliņā redzu, ka VISI tagad klausās #lielamāksla — PAKISTANNIE (@PakistAnnie_) October 30, 2020

Ansis! Ansis! @ansishh! BRAVO! #LielaMaksla ir absolūta bauda. Labi bīti, dziļas domas. Pilnīgs šodienas prieks, amazing! — Dace Ševčenko (@Dace_Shh) October 30, 2020

Latviešu dziedātāja @ansishh albums #LielaMāksla ir gana labs iemesls beidzot nominēt hip-hop mākslinieku kādai no ikgadējām balvām literatūrā. Sakarīgi un jēgpilni teksti, kas šai paaudzei nozīmē daudz vairāk nekā, piemēram, Ziedoņa krājums "Motocikls". — raivis_spalvens (@Raivis_Spalvens) October 31, 2020

Sajūta, ka klausies nevis albumu, bet vienu garu, spēcīgu gabalu. Tas ir kaut kas mega, kas tapis dažos kvadrātmetros. @ansishh ir uzbliezis vakcīnu pret covid. #LielaMaksla — Andrzej Mic (@AndzejMic) October 29, 2020

Damn, uzliku @ansishh #LielaMaksla un nevaru izkāpt no mašīnas. Viena dziesma liekas amaaazing un nākamā vēl labāka. Un tā es te sēžu un nekāpjj laukā! 🙌🏼 — Nika (@NKristopane) October 30, 2020

