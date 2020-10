Jaunajā filmā atklāts, ka Diāna vēlējusies, lai Čārlzs piekāpjas un atdod troni Viljamam

Princese Diāna un princis Čārlzs ar dēliem. (Foto: ddp images/Ferrari Press / Vida Press)

Princese Diāna savam sarunu biedram tolaik atklājusi, ka vēlētos, lai Čārlzs pakāpjas maliņā un dod vietu tronī vecākajam dēlam Viljamam.

Šāda atklāsme izskan jaunajā dokumentālajā filmā “Diana: The Truth Behind The Interview”, kas sagatavota, lai atzīmētu 25. gadadienu kopš Diānas intervijas programmā “Panorama”.

Telekanāla BBC sarunā ar žurnālistu Martinu Bašīru princese Diāna atklāja daudz aizkulišu stāstu par savu laulību, attiecībām ar citiem karaļnama pārstāvjiem, kā arī Čārlza nekad nesarautajām saitēm ar viņa tolaik vēl mīļāko Kamillu Pārkeri-Boulzu.

Princese Diāna sniedz interviju Martinam Bašīram. (Foto: Supplied by Capital Pictures / MEGA / Vida Press)

Taču jaunajā dokumentālajā filmā atklāts, ka vēl pirms šīs daudzus šokējošās vaļsirdīgās sarunas, princese pastāstījusi vēl vairākus pārsteidzošus faktus bijušajam “Daily Telegraph” redaktoram Maksam Hastingsam. Tas noticis vien dažas nedēļas pirms viņas dalības TV šovā “Panorama”.

Makss Hastingss. (Foto: ddp/INTERTOPICS/Photoshot / Vida Press)

Dokumentālajā filmā Hastingss atklāj, ka nolēmis nepublicēt Diānas teiktos vārdus, jo raizējās, ka tie varētu būt pārāk mulsinoši.

“Es pavadīju sarunā ar Diānu vairākas stundas, un viņa sarīkoja brīnišķīgu šovu,” paskaidro Hastingss. “Tas, ko viņa pateica, bija absolūti aizraujošs.”

Diāna ar dēliem. (Foto: ddp/TOPICS / Vida Press)

“Uzreiz bija skaidrs, cik ļoti viņa ienīst Čārlzu... jā, viņa ienīda Čārlzu. Kad es jautāju ‘vai bija arī laimīgi laiki?’, viņa atbildēja ‘nē, laulība bija elle jau no pirmās dienas’.”

23 Foto Princeses Diānas un prinča Čārlza kāzas 1981. gada 29. jūlijā +19 Skatīties vairāk

“Es biju pārsteigts par atklātību un tiešumu, ar kādu viņa to pateica.”

Princese viņam pastāstījusi, ka viņas prioritāte ir dēls Viljams un viņa vēlējusies, lai vecākā atvase ieņemtu Lielbritānijas troni pirms sava tēva Čārlza.

“Viņa norādīja, ka vienīgais, kas viņai rūp, ir Viljama kāpšana tronī, un viņa man skaidri un gaiši pateica – ‘Es nedomāju, ka Čārlzs ir tam piemētos’.”

Princese Diāna vēlējās, lai Viljams būtu karalis, nevis Čārlzs. (Foto: Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

“Viņa vēlējās, lai Čārlzs kā troņmantinieks atkāptos... un Viljams varētu ieņemt troni. Tas bija diezgan spēcīgs paziņojums.”

Par savu lēmumu nepublicēt Diānas teikto Hastingss piebilst: “Es jutu, ka mans uzdevums ir saglabāt noslēpuma plīvuru pār sliktāko, nevis to atsegt.”

“Diāna vairākkārt pateica ko tādu, ko, manuprāt, nevajadzēja.”

Žurnālists piebilda, ka viņam princesi bijis “patiešām ļoti žēl”.

Dokumentālajā filmā runāts par Diānas sniegto interviju pārraidei “Panorama”, kā arī Čārlza sarunu ar Džonatanu Dimbliju 1994. gadā.

Izteikti minējumi, kas Čārlza TV diskusija bijusi kā stimuls Diānai izstāstīt savu stāstu gadu vēlāk sarunā ar Bašīru. Šī saruna ēterā pirmoreiz demosntrēta 1995. gada 20. novembrī.

Princese Diāna traģiski gāja bojā divus gadus vēlāk autoavārijā Parīzē.