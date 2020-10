Precēto Žanu Klodu van Dammi paparaci pieķer ar ukraiņu mīļāko

Žans Klods van Damme (centrā brūnā ādas jakā) filmas “The Last Mercenary” uzņemšanas laukumā. Sieviete ar suni ir viņa mīļākā Alēna Kaverina. (Foto: LoveParis / MEGA / Vida Press)

Neraugoties uz koronavīrusa pandēmiju, Parīzē aktīvi norisinās darbs pie “Netflix” jaunākā projekta “The Last Mercenary” filmēšanas. Tas solās būt kārtējais grāvējs, kurā galvenā loma uzticēta leģendārajai spraiga sižeta filmu zvaigznei Žanam Klodam van Dammem. Francijas galvaspilsētā aktieris nav ieradies viens pats, bet gan kopā ar savu mīļāko – ukraiņu izcelsmes bijušo striptīza dejotāju no Taizemes Alēnu Kaverinu.

Paparaci nofotografējuši aktiera simpātiju tieši filmēšanas laukumā. Līdz ar to atkrīt šaubas par to, ka van Damme ar ukrainieti sācis satikties slepus no savas oficiālās dzīvesbiedres Gledisas Portugesas.

Abu romāns nav aizsācies nesen. Tas neilgst gadu vai divus, pat ne piecus. Van Dammi un Kaverinu romantiskas attiecības vieno jau 11 gadu garumā! Visu šo gadu laikā Alēna centusies palikt ēnā. Fotogrāfijas, kurās abi būtu redzami kopā sociālajos tīklos, nebija atrodamas.

Žans Klods van Damme ar sievu Gledisu šā gada jūlijā. (Foto: SPOT-stoianov / BACKGRID/ Vida Press)

Pirms desmit gadiem, kad Holivudas aktiera un naktskluba dejotājas attiecības tikko bija aizsākušās, par vīra sānsoli bija uzzinājusi Gledisa. Lai iespītētu vīram, viņa atteicās dot viņam šķiršanos. Žanam Klodam nācās izpirkt vainu, atdodot trīs stāvu villu Kalifornijā pašā okeāna krastā, par kuru viņš bija iztērējis sešus miljonus dolāru.

Žans Klods van Damme ar sievu Gledisu 2012. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Caroline Eluyemi / Vida Press)

Pēc šādas atvainošanās sieva piekrita “pievērt acis” uz sānsoļiem un pāris formāli ir saglabājis laulību jau 20 gadu garumā. Kā Gledisa reaģēs tagad, kad atklātībā nonākušās mīļākās fotogrāfijas, atliek tikai minēt. Der atzīmēt, ka van Damme sociālajos tīklos sevi pasniedz kā priekšzīmīgu ģimenes cilvēku un mīlošu vīru, regulāri publiskojot kopīgas fotogrāfijas ar sievu un bērniem un apsveicot Gledisu nozīmīgās gadadienās.

Žans Klods van Damme ar sievu Gledisu kāzu dienā 1999. gadā. Šī bija otrā reize, kad aktieris apprecēja Gledisu. Neuzticības dēļ viņi izšķīrās pirmoreiz. (Foto: Isopress/Senepart/Shutterstock/ Vida Press)