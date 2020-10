Dodoties darīšanās uz Angliju, princis Harijs kategoriski atsakās palikt pilī pie karalienes

Princim Harijam paredzēts atgriezties Anglijā, lai nokārtotu daudzas darīšanas. To skaitā viņam ieplānota virkne ārkārtas tikšanos ar karalieni Elizabeti II. Taču tā vietā, lai nakšņotu pilī pie vecmāmiņas vai kāda cita no tuvākajiem radiniekiem, kā to līdzīgā situācijā darītu citi, princis meklē citu risinājumu.