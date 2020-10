Aminata atteikusies no barterī piedāvātām silikona krūtīm

Foto: Oļegs Zernovs

Viņa ir uzaugusi padomijas seku džungļos – Bolderājā. Bēgusi no narkomāniem kāpņu telpā. Apsaukāta, raustīta un grūstīta. Pretī devusi pa muti un ar vārdiem - “baltais”.

Viņa joprojām nav spējusi saprast to, kā tēvs var mīlēt vienu bērnu, bet otru nē. Nauda ir līdzeklis, lai piepildītu citu sapņus, tāpēc mammu viņa aizveda mūža skaistākajā ceļojumā - uz Venēciju. Kad atgriezās no Eirovīzijas - iedzina sevi stūrī, no kura spēja tikt ārā, tikai sēžot kabinetā pie psihoterapeita.

Viņu cilvēki uzmet. Reiz uzfilmējusi dārgu videoklipu pasaulslavena režisora vadībā, bet tas izrādījies nekam nederīgs. Viņa nerādīs sevi nepiedienīgi arī tad, ja lietuvieši piedāvā sponsorēt un ielikt lielākas krūtis.

Viņa ir metāliste lielos zābakos, kas dzied par mīlestību. Dziedot himnu, dreb no saviļņojuma un uztraukuma. Atklāta saruna ar Aminatu Savadogo raidījumā “Rezervēts” – “savējo trešdienā”, 14. oktobrī, pulksten 22, kanālā 360TV.