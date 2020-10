Prinči Viljams un Harijs. (Foto: Shutterstock/ Vida Press) 178 Foto

Princis Harijs ļoti sadusmojies uz Viljamu, kad viņš vērsies pie mātesbrāļa, lai tas atrunātu no precībām ar Meganu

Princis Harijs ļoti sadusmojies uz savu brāli princi Viljamu par to, ka viņš vērsies pie palīdzības pie mammas brāļa grāfa Čārlza Spensera, lai onkulis atrunātu Hariju no Meganas Mārklas precēšanas. Ar šādu informāciju klājā nāk jaunās grāmatas “Brāļu cīņas” (“Battle of Brothers”) autors Roberts Leisijs.