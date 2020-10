"Kādu dienu kā brīnums tas pazudīs," - Donalda Trampa spilgtākie citāti par koronavīrusu

22. janvāris, 1 inficētais, mirušo nav

“Mēs to pilnībā kontrolējam. Ir viens cilvēks, kas ieradies no Ķīnas. Mēs to kontrolējam. Viss būs labi.”

10. februāris, 12 inficēto, mirušo nav

“Izskatās, ka līdz aprīlim, pēc teorijas, kad kļūs nedaudz siltāks, tas brīnumainā kārtā pats pazudīs.”

26. februāris, 15 inficēto, mirušo nav

“Mums ir 15 cilvēki, un 15 pēc dažām dienām jau būs tuvu nullei. Esam paveikuši itin labu darbu. Tas pazudīs. Kādu dienu kā brīnums tas pazudīs.”

28. februāris, 64 inficētie, mirušo nav

“Tagad demokrāti to koronavīrusu politizē. Jūs to saprotat, vai ne? Koronavīruss. Viņi to politizē.”

9. marts, 700 inficēto, 26 mirušie

“Pērn 37 tūkstoši amerikāņu nomira no gripas. Vidēji gadā no tās mirst 27–70 tūkstoši. Nekas nav aizvērts, dzīve un ekonomika rit savu gaitu.”

Koronavīruss konstatēts gan ASV prezidentam Donaldam Trampam, gan viņa sievai Melānijai. (Foto: MediaPunch / BACKGRID/ Vida Press)

14. marts, 2700 inficēto, 58 mirušie

“Mēs izmantojam visus federālajai valdībai pieejamos līdzekļus, lai uzvarētu vīrusu, un to arī darām.”

17. marts, 5600 inficēto, 108 mirušie

“Es vienmēr esmu zinājis, ka tas ir īsts – tā ir pandēmija. Es jau ilgi pirms tam, kad to nosauca par pandēmiju, jutu, ka tā ir pandēmija.”

31. marts, 177 400 inficēto, 2398 mirušie

“Es gribu, lai katrs amerikānis būtu gatavs grūtajām dienām, kas mūs gaida. Mums būs ļoti grūtas divas nedēļas. Tā nav nekāda gripa.”

Aprīlis, 44 tūkstoši mirušo

“Es redzu dezinfekcijas līdzekli, kas to atvaira minūtē. Vienā minūtē,” teica Tramps. “Vai ir veids, kā mēs varētu kaut ko ar to iesākt, veicot iekšēju infekciju vai attīrīšanu? Jo tas [vīruss] iekļūst plaušās un atstāj milzīgu iespaidu uz tām. Būtu interesanti ko tādu pārbaudīt.”

Džimija Kimela šovā "Let’s Be Real" dažas stundas pirms tam, kad sabiedrība uzzināja par Trampa pozitīvajām analīzēm, tika demonstrēts skečs, kurā lellei ASV prezidenta izskatā tika “veikts tests”. (Foto: Fox TV / BACKGRID/ Vida Press)

Maijs, 92 tūkstoši mirušo

“Kad jūs sakāt, ka mēs esam pirmajā vietā ar koronavīrusu inficēto skaita ziņā, tas ir tāpēc, ka mēs esam veikuši vairāk pārbaužu nekā jebkurš cits. Es uz to raugos kā uz labu lietu, jo tas nozīmē, ka mūsu pārbaudes ir daudz labākas. Tāpēc es to uzskatu par goda zīmi. Tiešām – tā ir goda zīme.”

Saistītās ziņas Ārsti šokā par Trampa neprātīgo izgājienu - viņa dēļ var nomirt cilvēki FOTO: Covid-19 pozitīvais Tramps pamet slimnīcu, lai pamātu sanākušajiem atbalstītājiem Trampa stāvoklis pēdējās 24 stundās bijis "ļoti satraucošs"

Citas interesantākās ziņas skatiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!