Kimai Kardašjanai jau esot gatavs šķiršanās plāns no Kanjes Vesta

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Kima Kardašjana esot gatava šķirties no vīra Kanjes Vesta, viss jau esot saplānots, apliecina vārdā nenosaukti paziņas.

Šovbiznesa superpāra laulība esot uz iziršanas robežas jau vairāku mēnešu garumā. Šajā laikā Kanje aizsāka savu visnotaļ pretrunīgi vērtēto prezidenta amata kampaņu, kā arī pārsteidza sabiedrību ar neskaitāmiem dīvainiem “Twitter” ierakstiem.

Kādā no atklāsmēm Kanje dalījās ar dziļi personisku stāstu, ka abi ar sievu esot gribējuši abortēt savu vecāko meitu Nortu, bet Kima pēdējā brīdī pārdomājusi un nolēmusi bērnu paturēt.

Šī publiskā atzīšanās esot ievērojami sašūpojusi pāra laulību, taču abi ļoti cenšoties saglabāt attiecības un organizējot kopā pavadītas brīvdienas.

Kāds pārim tuvs draugs “New York Post” tenku lapai “Page Six” gan atklājis, ka par spīti visiem centieniem, Kima tomēr apsverot domu par šķiršanos.

“Kimai jau ir gatavs šķiršanās plāns, taču viņa gaida kad Kanje tiks galā ar savu beidzamo epizodi,” noradījis paziņa, neprecizējot sīkāk, ko domājis ar “beidzamo epizodi”. Vai tas ir Vesta jaunākais skandāls ar urinēšanu uz “Grammy” balvas, ar ko viņš kārtējo reizi pārsteidzis savus fanus, komentārā pierakstot – “Ticiet man, es neapstāšos.”

Kima Kardašjana un Kanje Vests ir četru kopīgu bērnu vecāki. Pārim ir divi bioloģiski bērni Norta (7) un Seints (4), savukārt divus jaunākos – Čikāgu (2) un Psalmu (1) – viņiem iznēsājusi surogātmāte.

Kanje cieš no bipolārajiem traucējumiem, nesenākajā “Twitter” ierakstā viņš publiskojis video, kurā urinē uz “Grammy” balvas. Savukārt kādā citā ierakstā viņš velta rindas savai vecākajai meitai Nortai: “Nortij, es dodos karā un lieku savu dzīvību uz frontes līnijas. Ja mani nogalinās, nekad neļauj baltajiem medijiem tev iestāstīt, ka es nebiju labs cilvēks. Kad cilvēki draud izraut tevi no manas dzīves, zini, ka es tevi mīlu.”

Šī nav pirmā reize, kad reperis ar saviem ierakstiem sociālajos tīklos raisījis strīdīgas diskusijas.

Pēc žēlīgās kampaņas par krēslu Ovālajā kabinetā, viņš sarakstīja virkni ar tagad jau dzēstiem tvītiem, kuros izvirzīja virkni pretenziju.

Vienā no tiem viņš pats bravūrīgi rakstīja, ka meklē šķiršanās iespējas no sievas, jo viņaprāt Kima bijusi neuzticīga un viņu krāpusi ar reperi Meek Mill. Reperis to noliedza, nosaucot par “absolūtākajām muļķībām”.

Kanje arīdzan apvainoja Kimu un viņas mammu Krisu Dženeri, nosaucot abas sievietes par “baltajām supermacistēm”, un Krisu salīdzināja ar Ziemeļkorejas diktatoru Kimu Čenunu.

Vēlāk Kanje publiski atvainojās sievai, bet Kima lūdza līdzcietību vīra garīgo problēmu dēļ.