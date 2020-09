"Mēs esam vienkārši Megana un Harijs,” - Saseksas hercogi atteikušies no karaliskajiem tituliem

4 Foto Princis Harijs un Megana Mārkla stāda puķītes kopā ar bērndārzniekiem Losandželosā +0 Skatīties vairāk

Laulātais pāris ir publiskas personības un aizvien vairāk līdzinās zvaigznēm. Bijušās aktrises un britu troņmantnieka vārdi iekļauti prestižā žurnāla “Time” ietekmīgāko cilvēku sarakstā. Šis izdevums katru gadu izveido planētas 100 ietekmīgāko cilvēku sarakstu, un šoreiz tajā iekļauti arī abi Saseksas hercogi. Viss žurnāla “Time” saraksts būs zināms šā gada 22. septembrī.

Pagaidām žurnāla veidotāji atklājuši vien nelielu ieskatu. Īpašu sabiedrības uzmanību piesaistījis tas, kā pieteikts karalienes mazdēls un viņa sieva. Tradicionāla pieteikuma “Saseksas hercogs un hercogiene” vietā viņi nosaukti vienkārši kā Megana un Harijs. Kā atklājies, tāda bijusi abu laulāto draugu pašu vēlēšanās.

Princis jau februārī ļāva noprast, ka viņam daudz patīkamāk būs iztikt bez tituliem. Sava projekta “Travalyst” konferencē Edinburgā nākamā Lielbritānijas karaļa brālis aprunājies ar organizatoriem. “Viņš lūdza uzrunāt viņu vienkārši par Hariju,” vēlāk pastāstīja viens no konferences dalībniekiem.

Karaliskās ģimenes pārstāvji aizvien turpina dumpīgos dzīvesbiedrus uzrunāt pēc viņu tituliem. Meganas un Harija dzimšanas dienās karaļnama pārstāvji viņus sveica kā hercogieni un hercogu, par ko izpelnījās sašutumu no daļas sabiedrības. Vairāki karaļnama fani bija sašutuši par to, ka viņus turpina publiski godāt pēc titula, lai gan viņi ir karaļnamu pametuši un oficiāli no pienākumiem un saistībām attiekušies.

