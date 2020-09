Nesaki mammai! Kā Leonardo di Kaprio deviņdesmitajos gados no mātes slēpa, ka smēķē

Kad Leonardo di Kaprio bija tikko pārkāpis 20 gadu slieksni, viņš bija gatavs darīt daudz ko, lai tikai mamma Irmelina Indenbirkena neuzzinātu, ka dēls smēķē. Pateicoties lomām tādās filmās kā “Romeo un Džuljeta” (“Romeo + Juliet”, 1996) un “Basketbolista dienasgrāmata” (“The Basketball Diaries”, 1995), di Kaprio jau baudīja popularitātes virsotnes un viņa ikdienas gaitām sekoja līdzi paparaci. Reizēm gadījies arī pa kādam kuriozam gadījumam.

Turklāt Leo baidījās ne tikai no mammas, viņš arīdzan negribēja sabojāt savu labo tēlu. Di Kaprio bija liels tīņu elks. Simtiem un tūkstošiem meiteņu viņa plakāti bija guļamistabās pie sienas. Aktieris bija ļoti norūpējies par savu publisko tēlu un pavisam noteikti negribēja rādīt jauniešiem sliktu priekšzīmi. Bet smēķēt jauniešu paraugam nudien nepiedienētos!

Leonardo di Kaprio filmā "Basketbolista dienasgrāmata". (Foto: ddp images/ Vida Press)

Fotogrāfs Stīvs Eihers, kurš reklamē savu jauno grāmatu “In the Limelight: The Visual Ecstasy of NYC Nightlife in the ’90s”, atceras kādu visnotaļ kuriozu atgadījumu.

Leonardo di Kaprio filmā "Romeo un Džuljeta". (Foto: ©20thCentFox/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Intervijā “PageSix” fotogrāfs atklāj, ka 1994. gadā nofotografējis 20 gadu veco Leonardo naktsklubā “Club USA” kaut ko nopērkam no “cigarešu un saldumu pārdevējas”, taču uzlecošā zvaigzne nav bijis iepriecināts, ka pieķerts šajā darījumā.

Leonardo di Kaprio smēkē elektronisko cigareti. (Foto: Reau Alexis/Sipa/Shutterstock/ Vida Press)

Eihers atceras, ka di Kaprio pienācis pie viņa un uzrunājis: “Hei, vecīt, vai vari izdarīt man pakalpojumu un neizmantot šo fotogrāfiju? Tu vari fotografēt mani visu turpmāko vakaru.”

18 Foto Breds Pits un Leonardo di Kaprio filmas "Once Upon a Time in Hollywood" uzņemšanas laukumā +14 Skatīties vairāk

Jautāts, kāds ir iemesls šim lūgumam, Leo godīgi atbildējis fotogrāfam: “Es pirku cigaretes, un es nevēlos, ka mana mamma uzzinātu, ka es smēķēju.”

10 Foto Leonardo di Kaprio pārdod māju, ko nopirka par „Titānika” honorāru +6 Skatīties vairāk

Zināms, ka Holivudas zvaigzne, kas šogad novembrī svinēs 46. dzimšanas dienu, aizvien ir ļoti tuvs ar savu mammu Irmelinu.

2016. gada Santabarbaras starptautiskajā filmu festivālā arī Džonijs Deps “PageSix” izstāstījis atmiņu stāstu par to, kā tolaik vēl gados jaunais filmas “What’s Eating Gilbert Grape” (1993) kolēģis prasījis viņam cigaretes.

20 Foto Leonardo di Kaprio nolēma aiziet uz restorānu Edinburgā... +16 Skatīties vairāk

“Nē, es tev nedošu nevienu cigareti, kamēr tu turpināsi slapstīties no savas mātes, Leo,” viņš esot teicis di Kaprio.

Nu jau Leo sen vairs neslēpj savu nikotīna atkarību.