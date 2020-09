Solvita Āboltiņa ietekmējas no itālietēm un kļuvusi sievišķīgāka

Kleitā ar smalkām mežģīnēm un elegantu piespraudi, kurpēs, uz kurām veikala skatlogā atskatītos vairums sieviešu, – tā pagājušajā nedēļā uz kādu saviesīgu pasākumu ieradās tagadējā Latvijas vēstniece Itālijā Solvita Āboltiņa.

Kamēr Solvitas vīrs Jānis tērzē ar Lilitu Zatleri, Āboltiņa bauda eksprezidenta Valža Zatlera uzmanību. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Žurnālam "Kas Jauns" viņa atklāja, ka garderobe pamainījusies, ietekmējoties no dzīves Itālijā. Solvita nudien ar apbrīnu vērojot turienes sievietes: “Man ļoti patīk skatīties uz itālietēm. Viņas pat ļoti cienījamā vecumā vienmēr būs sapucētas. Viņas ir ar savu stāju un nekad nešļūkās nošļukušās kurpēs, viņām ir sakopti un sakārtoti mati, ir manikīrs, ir krellītes. Šī sevis pasniegšana tiek nodota no paaudzes paaudzē – mazas meitenes jau tiek audzinātas kā mazas princeses. Jā, sieviete arī tur ir pavarda sargātāja, bet viņai jābūt vizuāli sakoptai. Un es uz to visu skatos un apbrīnoju. Varbūt tāpēc vēstniekiem neļauj ilgāk par četriem gadiem strādāt vienā valstī, lai pārāk nesaskatās uz itālietēm,” joko Āboltiņa.

