Andri Ērgli likteņa līkloči aizveduši uz Pierīgu - mūziķis ar jauno ģimeni tagad dzīvo Mārupē

Pirms trim gadiem Andris kļuva par tēvu diviem dēliem – vispirms 2017. gada septembrī par māmiņu Andra trešajam bērnam kļuva viņa toreizējā sieva Kristīne Ērgle, bet sešus mēnešus vēlāk bērnu pasaulē laida toreizējā Smiltenes kora menedžere Zane Megne. Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", nu jau kādu laiciņu Andris Ērglis ar draudzeni Zani un abu dēlu Teodoru dzīvo kādā no daudzstāvu ēku ciematiņiem Mārupē, turklāt mūziķis jau paspējis sniegt arī koncertus mārupiešiem.

Šīs vasaras saulgriežos Andris sniedza koncertu savas daudzdzīvokļu mājas pagalmā. (Foto: Juris Vaidakovs)

Tā tas notika šovasar, kad Mārupes novads aicināja iedzīvotājus uz vasaras saulgriežu ieskandināšanu daudzstāvu namu pagalmos, afišās reklamējot, ka vienā no šiem koncertiem uzstāsies “mārupieši – dziedātājs Andris Ērglis un taustiņinstrumentālists Juris Kristons”. Šis koncerts notika gandrīz vai zem Andra Ērgļa jaunās ģimenes mitekļa logiem un bija viena no pirmajām mūziķa uzstāšanās reizēm pēc Covid-19 ārkārtas situācijas ieviešanas Latvijā.

Runājot par iespējām koncertēt, Andris Ērglis, kas ziemā aizgāja no darba Saldus mūzikas skolā, žurnālam "Kas Jauns" teic, ka šovasar uzstājas ar savu soloprogrammu Latvijas muižu un piļu parkos. “Gribētos jau koncertēt ar visu pavadošo sastāvu, bet diemžēl tās ir pavisam citas izmaksas. Ieviesto drošības noteikumu dēļ apmeklētājiem jāievēro distancēšanās, tāpēc skatītāju vietu ir krietni mazāk, līdz ar to arī pārdoto biļešu skaits. Turklāt tas, ka sēdvietas ir ik pēc diviem metriem, no skatuves izskatās diezgan spokaini. Šķiet, ka tikai pārdesmit skatītāju sanākuši, taču izrādās, ka ir visi 150 cilvēki!” savos iespaidos dalās Ērglis, sakot, ka Latvijā interese par kultūras dzīvi un mūziku ir liela: “Cilvēki ir izslāpuši pēc koncertiem, diemžēl māksliniekiem ir ierobežotas iespējas tos sniegt tā, kā vēlētos. Nosēdējuši vairākus mēnešus mājās, ļaudis patiešām daudz labprātāk apmeklē koncertus, jo tā ir laba iespēja atpūsties no ikdienas.”

Ērglis gan atzīst, ka aiziešana no darba skolā bijis pārsteidzīgs lēmums. “Decembra beigās, kad spēru šo soli, neviens nedomāja, ka atnāks Covid-19 un iestāsies šāda situācija. Šogad paredzēto koncertu plāns bija tāds, ka varēju atļauties vairs nestrādāt par mūzikas skolotāju, bet realitāte pamatīgi atsēdināja. Bet nekas, visas grūtības mūs padara tikai stiprākus!” nosaka dziedātājs Andris Ērglis.

Andra draudzene Zane.

