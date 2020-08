Noklausies - īpašu pārsteigumu sagādājusi pašmāju dziedātāja Agnesse

“Gan jau jebkuram dzīvē ir bijusi situācija, kad labs draugs vai kāds cits tuvs cilvēks, kuru esi mīlējis līdz sirds dziļumiem, kādā brīdī sāk likt vilties, līdz vairs nav spēka just tik stipri un cīnīties par šo cilvēku tāpat kā agrāk”, stāsta Agnesse. “Šī dziesma ir par to, ka vilšanās cilvēkā nenozīmē, ka esi beidzis viņu mīlēt, bet savas pašcieņas un miera labad ir jāatvadās no viņa un jālido prom, jo vairs nav veselīgi būt ar šo cilvēku draudzībā vai attiecībās.”

“Fly Away” vārdu un mūzikas autore ir Agnesse, bet to producējis viņas tēvs Helvijs Stengrevics, ar kuru jaunajai mūziķei jau iepriekš tapuši tādi kopīgi skaņdarbi,kā “Young”, “You Are My World”, kas veiksmīgi iekļuva LTV dziesmu konkursa “Supernova 2018” pusfinālā un citas.

Reizē ar dziesmu tiek prezentēts arī šovasar Rīgā filmētais videoklips, kura režisors un operators ir Ričards Liepiņš.

“Šī ir mana pirmā sadarbība ar režisoru un operatoru Ričardu Liepiņu. Mani uzrunāja režisora interesanti veidotie kadrējumi un viņam precīzi izdevās realizēt manu vīziju par to, kadam jābūt šīs dziesmas videoklipam. Mūsu domas sakrita arī lokācijas izvēlē – vēlējāmies vizualizēt Rīgas un Vecrīgas burvību un īpašo gaisotni, lai mani klausītāji gan Latvijā, gan īpaši ārpus tās, ieraudzītu un izjustu, cik mūsu galvaspilsēta ir skaista!” saka Agnesse.

Jaunā mūziķe Agnesse savu pirmo singlu “Best Thing I Never Had” izdeva pirms pieciem gadiem un kopš tā laika ir veiksmīgi piedalījusies dažādos dziedātāju konkursos, piemēram, “X faktors”, “Europopcontest” finālā Vācijā, kā arī 2018.gadā ar dziesmu “You Are My World” iekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa Latvijas atlases “Supernova” pusfinālā pēc kura dziesma tika iekļauta visu lielāko Latvijas radiostaciju rotācijās. Agnesse ir sadarbojusies ar vairākiem producentiem un dziesmu autoriem, tajā skaitā divkārtējo prestižās “Grammy” balvas nominanti, dziedātāju un dziesmu autori Kristalu Oliveri, kura savukārt sadarbojusies ar tādiem pasaulslaveniem mūziķiem kā Džastins Timberleiks, Enrike Iglesiass, Kanje Vests un citiem.

Šobrīd jaunā mūziķe studē Anglijā.