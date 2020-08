Nedēļas jaunumi "Shortcut" - trilleris "Neredzamais cilvēks" un godalgots poļu meistardarbs

Ļaunums nav redzams

Filma "Neredzamais cilvēks" ("The Invisible Man") veidota pēc rakstnieka Herberta Velsa tāda paša nosaukuma romāna, kas iznāca pirms vairāk nekā 110 gadiem, motīviem.

Filmu, kas balstītas šajā darbā, nav bijis mazums, beidzamajos gados visvairāk ievērību guvusi 2000. gada filma ar Kevinu Beikonu titullomā, taču jaunais "Neredzamais cilvēks" pierāda – rimeiku radīšana mūsdienās var būt itin veiksmīga, un iespējas smelties tiem idejas ir neizsmeļamas, vajag tikai uzmanīgāk apkārt palūkoties.

Foto: Publicitātes

Ko tad jaunu piedāvā 2020. gada "Neredzamais cilvēks"? Krietni daudz spriedzes, lielisku galvenās lomas atveidotājas Elizabetes Mosas tēlojumu un pārsteigumu par to, ko var sasniegt ar Holivudas apmēriem salīdzinoši krietni mazu budžetu – kā vēstīts, tikai septiņu miljonu dolāru lielu. Lai gan šī nav klasiska šausmu filma, vairāk gan zinātniskās fantastikas trilleris, drebuļmomentu netrūkst. Jau no pirmajām ainām skatītājs tiek turēts spriedzē, vietu, kurās aiz pārbīļa un pārsteiguma krēslā salēkties, nav mazums. Turklāt lieliska iespēja to panākt, protams, ir ar to, ka galvenais ļaundaris taču ir neredzams. Tātad briesmas var būt gaidāmas ikvienā mirklī… Aizraujošo trilleri lūkojiet "Shortcut Premiere" – angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.

Poļu meistardarbs

"Oskaram" nominētās poļu režisora Jana Komasa filmas "Corpus Christi" stāsts ļauj sekot divdesmitgadīgā cietumnieka Daniela ceļam viltus dzīvē.

Daniels ar dzidri zilām acīm mazpilsētas iedzīvotājiem liek uzticēties mācītājam, kas dievkalpojuma tekstu meklē telefonā un brīvajā laikā ļaujas šņabim, kokaīnam un tehno mūzikai. Filmas galvenais varonis Daniels ir atbrīvots no jauniešu kolonijas, lai brauktu strādāt uz mazas pilsētiņas kokzāģētavu, tomēr plānotā iecere maina virzienu, ieejot vietējā baznīcā un nopietnā balsī izsakot nevainīgus melus. Daniels nav gatavs atteikties no sava sapņa kļūt par priesteri un, ģērbies mācītāja drēbēs, pārpratuma pēc sāk kalpot mazpilsētas draudzē.

Foto: Publicitātes

Iedvesma filmas scenārijam ir nākusi no kāda reāla atgadījuma Polijā, kad vīrietis izlicies par mācītāju. Filma nevis aicina apšaubīt baznīcas institūciju vai mācītāja autoritāti, bet uzdod jautājumu - kas mācītāju atšķir no pārējiem cilvēkiem un kāpēc cilvēki kaut kam tic? «Šī filma nav tik daudz par Dievu un ticību, kā par cilvēku tieksmi pēc kāda pasaules skaidrojuma, jēgas. Es vēlējos nofilmēt mirkli kāda cilvēka dzīvē, kad ir vajadzīga ticība. Es gribēju parādīt, kur tā rodas, kā attīstās un kā tā iekapsulē jūtas - atvieglojuma, atpestīšanas sajūtu,» saka režisors Jans Komasa, kura meistardarbs šogad tika nominēts "Oskara" balvai kā labākā starptautiskā filma. Un tagad to vērot varat "Shortcut Films" poļu valodā ar subtitriem latviešu un angļu valodā.

Lūk, par ko smejas spāņi

Pavisam svaigais spāņu seriāls "Por H o por B" jeb "One Way or Another" ("Tā vai citādi") ir stāsts par divām jaunietēm, kas maina dzīvesvietu un iekuļas neparastās situācijās.

Amizanti notikumi un sirreāli atgadījumi, kontrasts starp vienkāršo dzīvi dzimtajā ciematā un krāšņo pilsētas jezgu liks uzjautrināties un atplaukt smaidā – kopā ar galveno lomu atveidotājām Martu Martinu un Saidu Benzālu. Komēdijseriālu skatiet "Shortcut Films" – spāņu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.