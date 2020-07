"Izrādās, ka mūsdienās cilvēkiem vēl ir sirds!" - Normunds Jakušonoks pēc žurnāla publikācijas ticis pie akordeoniem

Kad 6. jūnijā Jakušonokam apritēja 50 gadi, žurnāls "Kas Jauns" rakstīja, ka Covid-19 izraisītās krīzes dēļ mūziķis nonācis neapskaužamā situācijā – Normunds jau vairākus mēnešus bija bez darba, līdz ar to arī bez ienākumiem. Viņam pat nebija naudas, lai samaksātu meistaram par akordeonu remontu. „Situācija ir tāda, ka... Ka jāpārdod akordeoni. Biju iedevis tos remontā, bet nu man nav, ko samaksāt meistaram. Būs jāsaka, lai patur sev un pārdod. Ko citu man darīt? Jo man reāli nav naudas,” tolaik atzinās Jakušonoks.

Pēc šīs publikācijas Normunds negaidīti saņēma ļoti daudz telefonzvanu gan no pazīstamiem, gan svešiem cilvēkiem, kuri piedāvāja finansiālu palīdzību. Viens labdaris, kurš vēlējās palikt anonīms, pat samaksāja 150 eiro meistaram par akordeoniem! „Es tiešām esmu pārsteigts, cik ļoti cilvēciski esam laikā, kad visa pasaule piedzīvo šādu krīzi, ka ir tāda atsaucība un cilvēki neliedz cits citam palīdzību,” tagad saka Jakušonoks, piebilstot: „Tas man patiešām bija liels pārsteigums un arī emocionāls pārdzīvojums. Izstāstot žurnālam, kādā situācijā esmu nonācis, man pat nebija domas žēloties un lūgt kādam palīdzību. Taču izrādās, ka mūsdienās cilvēkiem vēl ir sirds. Biju šokā. Goda vārds!”

Tagad Normunds "Kas Jauns" pastāstījis, ka pēdējās nedēļās situācija uzlabojas, mūziķi var atsākt koncertēt un līdz ar to arī nopelnīt iztikai. „Kaut kas jau lēnām sakārtojas, parādus sāku pamazām atdot. Bet šāda negaidīta cilvēku palīdzība ceļ pašapziņu – cenšos atdarīt, koncertējot ar dubultu sparu, koncertos sevi izliekot visu līdz pēdējam. Galvenais, lai nepienāktu tās sērgas otrais vilnis, un tad jau mēs šo laiku pārcietīsim. Vienīgi man iekoda ērce. Tagad koncerti notiek brīvdabā, un kaut kur to kukaini saķēru. Pirms nedēļas pazirgājos par draugu, kuram bija piesūkušās pat 18 ērces uzreiz, bet nu tagad pašam iekoda. Aizvedu to uz analīzēm, tagad gaidu rezultātus,” nosaka Normunds Jakušonoks.

