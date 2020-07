Ar sievu mākslinieci Gitu Šmiti Ēriks Stendzenieks šķīries pēc vairāk nekā 23 kopā nodzīvotiem gadiem, no kuriem piecpadsmit pavadīti laulāto statusā, un viens no Latvijā pieredzes bagātākajiem un atzītākajiem reklāmas speciālistiem pērn neslēpa – emocionāli tas ir grūti. „Diemžēl laulību izglābt mums neizdevās,” viņš skumji pavēstīja.

Gita un Ēriks 2015. gadā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Palika tikai nauda

2018. gads Ērika Stendzenieka dzīvē bija lielu lēmumu pieņemšanas laiks. Maijā viņš ar kundzi mākslinieci Gitu Šmiti noslēdza laulības līgumu. Visus nekustamos īpašumus – mitekli Rīgā, Kokneses prospektā, kā arī īpašumu Kolkas pagasta Dundagas novadā – Ēriks norakstījis sievai. Tāpat sievas īpašums ir naudas līdzekļi, kas atrodas viņas kontos. Savukārt Ērikam, pēc laulības līgumā iekļautajām ziņām, pieder tikai nauda, kas ir viņa bankas kontos. Bet vasarā Stendzenieks pārdeva savu 23 gadu lolojumu – reklāmas aģentūru "Mooz!", kas bija apbalvotākais nozares uzņēmums Baltijā un starptautisku atzinību guvis arī Eiropas mēroga reklāmas festivālos. Pēc uzņēmuma pārdošanas Stendzenieks teica, ka darbu reklāmas, komunikācijas un zīmolu stratēģijas jomā turpinās, apkalpojot individuālos klientus, bet cilvēcīgi novērtēja, ka nu viņam būs iespēja vairāk uzmanības veltīt paša dzīvei, garīgajai izaugsmei un ģimenei.

Izklausās pēc Kiviča

Cik var noprast pēc viņa aktivitātēm sociālajos tīklos, Stendzenieks dienas vada Kolkā – īpašumā, kas norakstīts sievai. Pieņem tur viesus, skalda malku un cenšas uzturēt veselīgu dzīvesveidu. Taču aizvadītajā nedēļā viņš savā feisbuka laika joslā bija padalījies ar rakstu, kurā teikts, ka Gita Šmite papildus gleznošanai piepelnās arī ar dizainu un kleitu šūšanu. Bet komentārā bija jaušama krietna sāpe – Stendzeniekam bija uz sirds sakrājies sakāmais, kas nu, viņaprāt, bija jāpublisko.

„Es vienmēr atbalstīšu Gitas centienus biznesā un mākslinieciskumā. Mani tikai drusku uzvelk „nabaga māksliniece tagad domā, kā savilkt kopā galus”. Zini – nē. Es joprojām maksāju par manis nopirkto Mežaparka dzīvokli, kurā man nav ļauts spert pat kāju. Rupji rēķinot – sešsimt tūkstoši. Es esmu norakstījis visu savu īpašumu Tev, Gita, un bērniem. Jā. Pat "Mooz" kapitāldaļas, kur Tu neesi ieguldījusi ne centa un katru mēnesi saņem dividendes. Es esmu norakstījis Tev Kolku. Es katru mēnesi apmaksāju visus Tavus rēķinus. No elektrības Kolkā līdz internetam Mežaparkā. Es apmaksāju visas mūsu bērnu kaprīzes, es apmaksāju pilnīgi visu. Tirgo savas kleitas, bet piereģistrējies VID. Paldies, man vienreiz pietiek. Vai šis gadījumā neizklausās pēc Kiviča? Protams, ka izklausās. Bet nejūtos nevienam parādā. Reizi 25 gados vajag. Paldies, sakrājās,” rakstīja Stendzenieks.

Foto: Ekrānuzņēmums

Un pēcāk vēl piebilda: „Vai šo vajadzēja postot? Nezinu. Tagad kundzītei ir jogas nometne trīs dienas. Man jādzīvo mežā, teltī, jo, redz, es tur neiederos. Es izpidarasīju māju, nomazgāju logus, izlaizīju podus, nopļāvu mauriņu, lai dāmām būtu ērti sēdēt špagatā. Un mani patriec nahuj mežā. Forši. Man tagad jādomā, kur 3 dienas dzīvot. Mežaparkā mani nelaiž. Kolkā dāmas atgūst nevainību meditācijās.

Būtu man stobrs, nošautos un atbrīvotu visus no savas sāpinošās klātbūtnes.

Ja jums šķiet, ka šo nevajadzēja postot... Nu, man šķiet, ka vajadzēja. Nejūtos nevienam parādā. Bet bija krājies 25 gadus. Viss. Basta. La finita. Pie šī vairs neatgriezīšos. Bet šo reizi vajadzēja. Paldies.”

Jogā rod sirdsmieru

To, vai šādas pārdomas tiešām vajadzēja publiskot, Stendzenieks tomēr, šķiet, pārdomājis. Jo ierakstu no savas laika joslas jau ir izdzēsis. Ar Gitu žurnālam "Kas Jauns" sazināties neizdevās, viņa, visticamāk, atradās šajās Stendzenieka minētajās meditācijās. Viņa jau pērn stāstīja, ka jogā rod mieru, spēku un līdzsvaru. „Jau aptuveni gadu nodarbojos ar jogu, vingroju. Tas man ļoti palīdz. Man ir brīnišķīga kompānija. Apmeklēju Mežaparka jogas nodarbības ar Ievu Salmiņu, un tas ir ļoti jautrs un ļoti patīkams process, kas gan dod prieku būt kopā, gan palīdz gūt spēku. Pati esmu dejotāja, bērnībā nodarbojos ar mākslas vingrošanu. Līdz ar to joga man ir tāda kā atgriešanās bērnībā, ir iespēja sajusties laimīgai ar to, ka esmu es pati ar savu ķermeni, ko pilnībā sajūtu,” žurnālam Kas Jauns teica Gita. Tad viņa arī apstiprināja, ka pārtraukta kopdzīve ar Stendzenieku, un norādīja – jāspēj par ģimeni rūpēties un arī materiāli gādāt pašai. To Šmite dara, pārdodot gan mākslas darbus, gan sava zīmola Pirtsmāksla darinājumus.

Vaicāta, kāds pēc kopdzīves pārtraukšanas ir Gitas kontakts ar vīru, viņa teica, ka nevēlas ne stāstīt par viņu, ne iztirzāt šķiršanos: „Es Ērikam vēlu atgūt veselību. Vairāk īsti man nav, ko teikt. Ja kāds cilvēks viņam spēj palīdzēt, es par to ļoti priecātos. Pati esmu darījusi, ko vien varu, bet resurss vienkārši beidzās.”

