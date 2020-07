Dženifera Anistone atklāj patiesos iemeslus, kāpēc izjukusi laulība ar Bredu Pitu

Beidzamā gada laikā Dženiferas Anistones un Breda Pita fani ar nepacietību gaida, kad gan viņu iemīļotās ekrāna zvaigznes atkal sanāks kopā kā pāris. Daudzi redzējuši, cik starojoši viņi bija, satiekot viens otru “SAG Awards” balvu ceremonijas aizkulisēs šā gada sākumā.

Tā kā Dženifera un Breds šobrīd ir brīvi no laulības saitēm, pēc fanu domām, nekas netraucē viņiem pamēģināt otro reizi uzsākt ģimenes dzīvi. Fani tik ļoti ilgojas pēc abu kopā sanākšanas, jo ir pārliecināti, ka Pits un Anistone ir ideāls pāris un burtiski dzimuši viens otram. Taču Dženiferai Anistonei par šo visu ir pavisam citāds viedoklis.

Kā atgādinājusi 51 gadu vecā aktrise, abu laulības laikā visi viņus saukuši par “Holivudas zelta pāri”. Un visus piecus gadus, ko abi nodzīvoja likumīgā laulībā, viņi izmisīgi centās attaisnot savu dievinātāju cerības. Taču patiesā situācija ģimenē bijusi tālu no tādas, kāda tā šķita citiem no malas. Anistone uzskata, ka galvenā problēma viņu laulībā bijusi tā, ka viņi vēlējās dzīvot normālu ģimenes dzīvi, taču tādas iespējas nebija. Fani nepacietībā dega uzzināt savu elku par katru sperto soli, bet viņi nepavisam negribēja publiskot privātu informāciju. Galu galā abi bija izmocījušies, lai atbilstu tādam ģimenes tēlam, kādu to pasniedza plašsaziņas līdzekļi.

“Patiesībā mēs bijām parasti cilvēki ar savām problēmām un sarežģījumiem attiecībās. Mēs tāpat kā citi, nodevāmies parastām ikdienas lietām. Un bijām bezgalīgi tālu no “zelta pāra” tēla. Tas, kā citi mūs redzēja, bija apmāns, viltus,” atzinusies aktrise.

Breds un Dženifera sāka satikties deviņdesmito gadu beigās. Greznas kāzas viņi nosvinēja 2000. gada vasarā Malibu. Taču 2005. gadā laulātie draugi paziņoja, ka nolēmuši šķirties. Lai gan visi uzskatīja, ka pie visa vainojama ir aktrise Andželina Džolija, kas aizvilinājusi Pitu no ģimenes, pati Anistone uzskata: tas vien nebija pie vainas. Džolija tik viegli nebūtu guvusi uzvaru, ja ģimene būtu bijusi stipra un nebūtu jau iedragāta no iekšienes.