Džonijs Deps tiesā pastāsta, ka devis marihuānu savai 13 gadu vecajai meitai

8 Foto Džonijs Deps ar sievu Amberu Hērdu un meitu Liliju Rouzu Melodiju +4 Skatīties vairāk

Tiesas sēdē Džonijam Depam vajadzēja atklāt vairākas savas privātās dzīves epizodes. To skaitā viņš pastāstījis par meitu, kura pasaulē nākusi viņa 14 gadus ilgajās attiecībās ar franču aktrisi, modeli un dziedātāju Vanesu Paradī. Deps atzinies, ka iedevis tolaik 13 gadu vecajai meitai Lilijai-Rouzai pamēģināt narkotikas. Taču viņš esot to darījis, lai pasargātu meitu. Lai parādītu, kāda ir to briesmīgā iedarbība. Kā uzskata pats Deps, viņš to darījis kā atbildīgs tēvs.

9 Foto Lilija-Rouza Depa „Chanel” modes skatē Augstās modes nedēļā Parīzē +5 Skatīties vairāk

Džonijam Depam savulaik bijusi postoša tieksme pēc nelegālajām vielām. Viņš atzina, ka lietojis visas zināmās narkotikas. Runājot par savu tumšo pagātni, viņš pastāstījis, ka pusaudža gados pirmo reizi pamēģinājis vienas no savai mātei piederošajām psihotropajām vielām.

“Mamma reiz man palūdza atnest viņas psihotropās tabletes. Es vienu paņēmu un sapratu, ka man tas ir vienīgais veids, kā mazināt sāpes,” izteicies aktieris.

10 Foto Džonijs Deps ierodas uz tiesu Londonā 2020. gada 26. februārī +6 Skatīties vairāk

“Es vienmēr esmu interesējies par kultūru un daudziem rakstniekiem, tajā skaitā arī par Džefriju Čoseru, kurš bija opija lietotājs, kā arī par Tomasu de Kvinsiju, kurš ir grāmatas “Angļa, kurš lieto opiju, atzīšanās” (“Confessions of an English Opium-Eater”) autors,” pastāstījis Deps.

Aktieris piebildis, ka Hanters S. Tompsons, kurš nomira 2005. gadā, bijis viņa elks. Deps arīdzan izteicis pateicību mūziķim Eltonam Džonam par to, ka viņš palīdzējis aktierim uzsākt no narkotikām brīvu dzīvi.

Deps atzinies, ka kopdzīves laikā ar Vanesu Paradī regulāri lietojis aizliegtās vielas. Pāris izšķīrās 2012. gadā, pēc tam, kad aktieris iemīlējās filmas “Ruma dienasgrāmata” (“The Rum Diary”) kolēģē Amberā Hērdā.

18 Foto Džonijs Deps un Ambera Hērda, apmeklējot filmas „The Rum Diary” reklāmas pasākumus +14 Skatīties vairāk